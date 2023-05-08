Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко пояснив причини нічної атаки дронами та ракетами по Україні

Удари на 8 травня… Цілком передбачувано напередодні фетиш-дати 9 травня російські окупанти завдали комбінованих ударів по тилових територіях України, застосовуючи як дрони-камікадзе Shahed-136, так і ракети Х-22. Основним напрямом удару стали Київська та Одеська області.

При цьому, на Київ було сконцентровано, мабуть, одну з наймасовіших хвиль Shahed-136 за весь період застосування цих дронів у повномасштабній війні — 35 од. Примітно те, що всі 35 дронів були збиті. Ефективність 100%, що загалом є великою рідкістю для будь-якої ППО.

По Одесі та області було завдано ударів ракетами Х-22. На жаль, донедавна перехоплення цих ракет нашої ППО було неможливе, але з появою ЗРК Patriot ця проблема має вирішуватися, але не цього разу. Не цього разу, оскільки ЗРК Patriot у нас недостатньо, щоби закрити всі міста-мільйонники.

Принаймні поки що.

У випадку з ударами по Одещині цікаво те, що повідомляється про два прильоти. Один — по рекреаційній зоні, інший — по продовольчому складу. Зі складом цікаво те, що РОВ не вперше завдають ударів по таких об’єктах, вважаючи, що їх використовують ЗСУ.

Часом складається враження, що вони такі удари завдають навмання — знають про склад і б’ють по ньому. У даному ж випадку зверну увагу на те, що на цей об’єкт разом із пожежниками одразу виїхали й журналісти, знявши роботу пожежників з перших хвилин. Якби це був склад БК, то жодної зйомки не було б.

Але найцікавіше було зафіксовано 8 пусків Х-22. Куди поділися решта? Тут хотілося б нагадати, що через відомі ще з часів СРСР проблеми з паливною системою цих ракет, ймовірність їх відмови у польоті, залежно від тривалості польоту, зростає в геометричній прогресії.

Можна сказати, що терор у ніч проти 8 травня для РОВ пройшов з мінімальним ККД. Не розцінюйте це як шапкозакидництво, але погодьтеся, після знищення "Кинджала" збиття 100% дронів-камікадзе не менш унікальний результат. Результат, який має стати системою.

З іншого боку, це привід розслабитися. У ході цього удару не застосовувалася інша номенклатура ракет, таких як Х-101 і КРМБ "Калібр", що може говорити про їхнє накопичення на 9 травня, з певним охопленням на дорозвідку.

Віримо у ППО!

Джерело: Telegram-канал Олександра Коваленка.