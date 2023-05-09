Експерт Defense Express Іван Киричевський розповів про те, чому росіяни могли посилити авіаудари Україною.

Можливо ще одне пояснення, чому росіяни активізували удари з повітря. Можливо, вони так сподіваються виграти час для розгортання виробництва тих ракет Х-50, про які говорив наш Генштаб.

Для запуску виробництва нової КР рашистам потрібно переналаштувати виробничі лінії, перенавчити виробничий персонал і оновити технологічну документацію, адаптувати бомбардувальники для відстрілу нових "изделий".

Для ілюстрації – на той же Ту-95МС можна підвісити або до шести Х-555 лише в бомбовідсік, або до восьми Х-101 лише на вузли підвіски під крилами, інші комбінації на такому літаку не пройдуть.

Наскільки багато "виграти часу" потрібно росіянам для запуску виробництва Х-50 влітку цього року, залежатиме хіба що від того, що насправді із себе представлятиме ця ракета:

чи максимально спрощена у виробництві версія Х-101 зі збереженням оригінальних габаритів;

конфігурація Х-50 "зразка 2017 року", ззовні схожа на Х-101, але із меншими габаритами;

або ж взагалі КР у версії "Изделие 720", яку рашисти "засвітили" в лютому 2023 року.

Просто з того як росіяни зараз ведуть удари з повітря по Україні, то складається враження, що їм в першу чергу важливо підтримувати певну ритміку ударів з використанням далекобійної зброї, а уже в другу чергу – добиватись конкретних результатів по ефективності від цих обстрілів.

Наприклад, у ніч на 7 травня росіяни із семи Ту-22М3 випустили шість ракет Х-22, про які зазначалось, що "вони своїх цілей не досягли", хоча було зафіксовано влучання в промисловий об’єкт.

У поточному становищі рашистів більш раціональним виглядав би варіант передати ці Х-22 для переробки на версію Х-32, що відрізняється кращою точністю влучання, підвищеною дальністю стрільби (заявлено до 1000 км) та вдосконаленим рідинним паливом із домішками твердого, що спрощує підготовку такої КР до запуску.

Але орки пішли іншим шляхом та використали свої старі Х-22 для підтримки темпу повітряного терору.

Або ж – вдень 6 травня окупанти відстріляли по Херсону дві ракети (ймовірно) П-800 "Оникс", котрі влучили в район гідропарку, без жертв.

"Оникс" — це надзвукова протикорабельна ракета із радіолокаційною ГСН, що наводиться на "радіоконтрастні" об’єкти. Такі ракети для росіяни дефіцитні, призначені для стрільби по морським цілям, до цього моменту застосовувались переважно для обстрілів портової інфраструктури України.

По "Шахедам" картина більш загальна – Росія почала поставки Ірану винищувачів Су-35СЭ, і схоже саме це забезпечує загарбникам більш-менш постійний потік "літаючих мопедів".

За звітами офіційного ресурсу Military Media Centre, в останні декілька днів росіяни різними видами зброї "дістають" близько 100 об’єктів щодня у різних регіонах.

І можливо, саме на "коефіцієнт ефективності" опираються загарбники, коли зокрема заряджають чергові ракети в бомбардувальники, більшість з яких (якщо дозвукові) все рівно не долітають до цілі.

Орієнтовний "ракетний запас" росіян можна обчислити в діапазоні до 100 надзвукових Х-22, та до 300-400 дозвукових ракет. І якщо брати саме дозвукові, то це еквівалент до 8-10 місяців виробництва в "режимі воєнного часу", або ж еквівалент до 3 років виробництва в "режимі мирного часу". Якщо підрахунки вірні, то це пояснює неощадливість, з якою росіяни продовжують відстрілювати свої ракети по Україні.

Цілком можливо, що зараз ворог може розраховувати так – якщо достріляє запас своїх "класичних" крилатих ракет для ударів по нашій інфраструктурі, далі "просаджуючи" запас її міцності, то початок застосування нових Х-50 дасть психологічний ефект значно вищий, аніж реальні характеристики цієї ракети.

Хоча в підсумку логіка російських терористів може виявитись значно примітивнішою – терор заради терору, в рамках якої вони "на рівному місці" примудрились відстріляти понад 2000 ракет до ОТРК "Ельбрус" в Афганістані та 250 таких же ракет в Чечні, не маючи для цього адекватних цілей

Джерело: пост Киричевського у Facebook