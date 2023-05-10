Керівник Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, експерт-міжнародник Ігор Соловей спеціально для "Телеграфу" - про утилізацію ПВК "Вагнер"

Ватажок ПВК "Вагнер" євген пригожин, який нещодавно влаштував істерику через нібито снарядний голод і погрожував вивести "вагнерівців" з бахмутських позицій, запевняє, що міноборони оф обдурило його, пообіцявши покращити постачання найманців.

Він також визнав факт того, що з плацдарму в Бахмуті втекла 72-а бригада міноборони рф.

Потрібно розуміти, що пригожин просто намагається зняти з себе відповідальність і знайти "крайнього" у провалі російського наступу на Бахмут. Бо він обіцяв його взяти, але провалив це (та інші) завдання. Попри навіть те, що "вагнерам" давали більше боєприпасів, ніж іншим підрозділам (але вони використовували все бездумно, створюючи "вогневий вал").

Очевидно, що є сильна фронда пригожину з боку відомства шойгу та навіть спецслужб. Вони поступово відрізали його спочатку від поповнення зеками, а потім і від боєприпасів. Ціль – повністю знищити приватну армію пригожина, який пішов проти системи.

Тож рішення про утилізацію ухвалено, лише справа часу, коли це станеться.