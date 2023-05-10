Український журналіст та співзасновник партії "Демократична Сокира" Віктор Трегубов розповів про те, чому не можна відправляти до ЗСУ в якості покарання

В ЗСУ немає штатної посади "копач окопів" або "довбень, що проштрафився". В ЗСУ немає стройбатів та штрафбатів. А також немає загрядотрядів. В ЗСУ немає особливого місця для сцикунів чи хуліганів.

ЗСУ не є і не може бути аналогом виправної колонії. Задача ЗСУ — не перевиховувати поганих хлопців, а звільняти окуповану територію України.

Посилаючи в ЗСУ гопоту, борзоту та любителів Лепса, ви тупо підставляєте вояків та принижуєте добровольців. Це огидно, це ницо, це просто небезпечно — як для них, так і для тих, кому з ними служити та кому ними командувати.

Я вже втомився це повторювати, але треба. Припиніть. Вишкребіть це сталінське лайно про покарання окопом зі своїх мозгів. Майте хоча б крапельку розуму та повагу до ЗСУ.