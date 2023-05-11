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Чому першими, хто передав нам далекобійні ракети, стали саме британці - Денис Попович

Автор
Денис Попович Денис Попович
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Україна отримає ракети Storm Shadow від Великої Британії Новина оновлена 11 травня 2023, 18:02
Україна отримає ракети Storm Shadow від Великої Британії. Фото Скріншот відео

Військовий оглядач, головний редактор "Апострофа" Денис Попович спеціально для "Телеграфа" пояснив, чому саме Велика Британія стала першою, хто передала Україні далекобійні ракети

Я у всіх своїх виступах завжди казав — першими, хто передасть нам далекобійні ракети будуть британці. Вони першими передали нам важкі танки, першими передадуть і ракети.

Як бачимо, прогноз справдився, хіба що я помилився лише в термінах. Думав, що це станеться ближче до середини літа.

Все дуже просто: попри всю мою велику повагу до американської підтримки, у британців все ж таки нема республіканців та демократів, і немає Трампа. У них є міжнародні інтереси, які мають повний двопартійний консенсус. Ці інтереси викладені у керівних документах і Україні там відведена відповідна роль. Більше нічого не потрібно. На все інше: обличчя Путіна, російський газ і тому подібне британцям просто начхати.

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Теги:
#Велика Британія #Військова допомога #Ракети