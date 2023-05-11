Військовий оглядач, головний редактор "Апострофа" Денис Попович спеціально для "Телеграфа" пояснив, чому саме Велика Британія стала першою, хто передала Україні далекобійні ракети

Я у всіх своїх виступах завжди казав — першими, хто передасть нам далекобійні ракети будуть британці. Вони першими передали нам важкі танки, першими передадуть і ракети.

Як бачимо, прогноз справдився, хіба що я помилився лише в термінах. Думав, що це станеться ближче до середини літа.

Все дуже просто: попри всю мою велику повагу до американської підтримки, у британців все ж таки нема республіканців та демократів, і немає Трампа. У них є міжнародні інтереси, які мають повний двопартійний консенсус. Ці інтереси викладені у керівних документах і Україні там відведена відповідна роль. Більше нічого не потрібно. На все інше: обличчя Путіна, російський газ і тому подібне британцям просто начхати.