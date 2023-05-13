Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко попередив, що росіяни готують нову порцію дезінформації з використанням "реквізиту"

Російська пропагандистська машина готує чергове ІПСО на тлі успішних контратак СОУ в районі Бахмута.

Завдання ІПЗГ — поширення великої кількості текстового (коментарі, статті, оповідання з місць подій) контенту, а також відео та аудіо про "колосальні" втрати ЗСУ.

Мета — створення враження, що просування в районі Бахмута СОУ дається "величезними" втратами і зовсім не виправдовує себе. Це має, з одного боку, мінімізувати негативний ефект від поразок у російському сегменті та деморалізувати український сегмент, до якого також інтегрують ІПСО.

У ході виконання ІПСО буде використано наявний у РОВ трофейний реквізит, починаючи від форми ЗСУ (пізнаваний піксель та шеврони) і закінчуючи технікою. Переважно, для переконливості, буде використано трофейну західну техніку, Saxon, М113 та HMMWV.

Паралельно цю хвилю підтримуватимуть як у російських ЗМІ, так і західні проросійські ретранслятори, такі як полковник МакГрегор, підполковник Деніел Девіс, кандидат у президенти США Кеннеді мл. та інші віщуни російської пропаганди.

Зберігайте інформаційну гігієну!

Джерело: Telegram-канал Олександра Коваленка.