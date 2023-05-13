Офіцер Армії оборони Ізраїлю, військовий аналітик Ігаль Левін закликав українців цінувати та берегти Залужного

Подивився інтерв’ю із Залужним.

Давид Бен-Гуріон — один із батьків-засновників Ізраїлю та його перший лідер, у момент заснування Армії оборони Ізраїлю сказав:

"Кожна єврейська мати повинна знати, що віддала долю сина до рук гідних командирів".

Потім ці слова висічені на стіні Військової школи №1 (БААД-1) — головної офіцерської школи Ізраїлю.

Ці слова також висічені на стіні Генштабу АОІ.

У тій же ізраїльській Військовій школі №1 нас вчили, що офіцер насамперед людина, і людиною він повинен залишатися і по відношенню до солдата, який теж насамперед людина.

Це не просте зауваження, адже військова справа завжди чистий, фактично дистильований утилітаризм.

Саме військова справа, але не сама війна.

Сама війна це ще й царство насильства, небезпек та немислимих страждань, де часом людські емоції означають більше, ніж найтонший розрахунок.

Дорогі та улюблені українці та українки, цінуйте та бережіть Залужного. Бережіть свого Залізного генерала.

Це справжня Людина.

Цінуйте та бережіть своїх офіцерів — молодших та старших. Своїх командирів. Якщо Залужний їм довіряє, то довіряйте і ви.

Не тому, що так треба, а тому, що інших у вас немає.

Джерело: публікація Ігаля Левіна у Facebook.