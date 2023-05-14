Журналіст Богдан Кутєпов показав, яку ціну платять українські захисники у боях проти окупантів

Таких куп у лісосмугах під Бахмутом зараз багато. Це лише одна з них.

Купа особистого спорядження, зброї і закривавленого одягу, який з поранених медики буквально зрізають, аби мати доступ до ран, а іноді — аби пересвідчитися, що не проґавили на тілі маленької дірочки від уламка, через яку по дорозі до стабпункту боєць може непомітно стікати кров'ю. Це лише точка перегрузки.

Відправивши "трьохсотих" далі по етапу, їхні автомати й гранати розряджають, підписують де чиє і потім слідом за еваками передають в частини, до яких належать поранені. А одяг — так і лежить купою, поки його не вивезуть десь подалі.

На жаль, під час контрнаступу/наступу часто діє правило: більше втрат у тих, хто штурмує, ніж у тих, хто обороняється. У лютому я спостерігав, як біля входу до одного зі стабпунктів, уже на другій лінії, щодня (!) виростає така купа висотою у два людських зрости. Санітари виносять ці мішки на вантажівку, а наступного дня на тому ж місці виростає така ж купа. А скільки таких стабпунктів по лінії фронту? Важко уявити сукупні розміри цього гігантського терикона.

Але як завжди, найвиразніше загальну картину підкреслюють окремі деталі. На третьому знімку ви бачите як по дотичній уламок чи куля продірявили каску, зате її власник вижив. А на останньому фото – хлібина. Куля продірявила машину, рюкзак і застрягла в хлібі. Іншими словами, хліб можливо врятував життя воїна.

Моліться за них. Донатьте їм на новий одяг і спорядження. Вони вже віддають нам набагато більше.

Джерело: пост Кутепова у Facebook.