Військовий оглядач, головний редактор "Апострофа" Денис Попович розповів, що росіяни за будь-яку ціну хочуть прорвати протиракетну оборону Києва

Сьогодні було досягнуто визначних результатів — 100% знищення повітряних цілей системою ППО. Тим паче таких складних цілей, як балістичні ракети, до яких відноситься й "Кинджал".

Ще раз повторюю — невловимість "Кинджалу" — це міф, який ще раз розвіяно практично. Це повітряна ціль, яка має всі властивості балістичної ракети, а для перехоплення цих ракет Patriot, власне, й призначений.

Разом з тим противник, очевидно, поставив собі завдання за будь-яку ціну прорвати протиракетну оборону столиці. Впевнений, що військові це розуміють, а нам з вами треба усвідомити головне. "Кинджал", попри свою переоціненість — це нова та високоточна зброя. Кількість цих ракет та їхніх носіїв, літаків МіГ-31К, у росіян є вкрай обмеженою. І якщо відразу було скеровано 6 таких ракет (безпрецедентна кількість як для такої зброї), то противник точно знав, куди він б'є та хотів досягнути гарантованого результату.

Пишуть, що все це було спрямовано на знищення системи Patriot. Цілком можна припустити, що для ворога тепер це — ціль №1.

Джерело: Facebook Дениса Поповича