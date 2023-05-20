Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко розповів, чому "вагнерівці" хочуть якнайшвидше залишити Бахмут

Дивно, але чи є ще хтось, хто вірить пригожину? Якщо він мовить про "взяття" Бахмута, а це ділянка по Чайковському і "літак", то чому він не зняв "переможне" відео на його тлі? Точніше того, що залишилося від літачка. Що ж…

Цей запис повинен був вийти ввечері, але оскільки "кухар" поспішив зі своїми реляціями, змушений раніше опублікувати і замітку, присвячену Бахмуту.

Ситуація критична. Це правда. Але той, хто стежить за описом подій у місті, чудово розумів, що в якийсь момент вона буде саме такою.

Розглядаючи події останніх, навіть не днів, а тижнів, можна було неодноразово зробити висновки про те, що те, що відбувається в місті, це лише ширма, яка приховує те, що відбувається за межами Бахмута і що впливатиме дуже скоро на тих, хто в місті залишиться, як миші в мишоловці.

Станом на сьогодні бої тривають у трикутнику Чайковського-Івана Івкіна-Корсунського. Іншими словами, РОВ (російські окупаційні війська — ред.) зараз літачок показати не можуть, оскільки вони до нього поки не пробилися. Звичайно, все може змінитись протягом наступної години, але важливо не це.

Важливо те, що пригожин квапить події. Він, який неодноразово обпікався на заявах про взяття Бахмута, знову прискорюється, щоб якомога раніше відрапортувати про "взяття" міста і почати виведення ПВК "Вагнер", адже "кухар" чудово розуміє, чим пахне.

СОУ (сили оборони України, — ред.) значно покращили свої позиції на північно-західному та південно-західному секторах, що дозволяє ефективніше здійснювати вогневий вплив по місту і не тільки, а з півночі став відчуватися вогневий тиск із Сіверського плацдарму, що поступово набуває контурів. … системності.

З урахуванням обставин, що складаються, наші підрозділи і справді можуть бути виведені з міста найближчим часом. Але виведені без хаотичної втечі, контрольованими трасами. Своєю чергою, "вагнери" такої можливості можуть не мати, якщо вони затримаються в Бахмуті.

Пам’ятаєте, як було з Херсоном? Окупанти оголосили його "частиною" росії, а буквально за кілька тижнів він вийшов із "складу" росії. Аналогічна історія може повторитися з Бахмутом.

Зараз вирішальне значення мають не стільки битви за останні будинки та провулки в місті, скільки те, що відбувається, прямо зараз, за містом.

Джерело: пост Коваленка в Telegram