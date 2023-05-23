Військовий оглядач, головний редактор "Апострофа" Денис Попович прокоментував оборонні здібності росіян після подій на Бєлгородщині

Декілька десятків сміливців на кількох бронемашинах і при одному танку розгромили прикордонний пункт, вклинилися на 8 км на ворожу територію, захопили 3 населені пункти, навели галасу із евакуацією ядерного арсеналу та втечею населення з обласного центру.

Я ні на що не натякаю, але якби туди в’їхала пара механізованих батальйонів, то Бєлгородська область уже увійшла б до складу України.

У глибинній росії так готові до війни та оборони, як я готовий до польоту на Марс.