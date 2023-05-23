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У глибинній росії так готові до війни та оборони, як звичайні люди – до польоту на Марс - Денис Попович

Автор
Денис Попович Денис Попович
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Жарти про "БНР" завжди були актуальними, але зараз вони мають все більше зв’язку з реальністю Новина оновлена 23 травня 2023, 06:32
Жарти про "БНР" завжди були актуальними, але зараз вони мають все більше зв’язку з реальністю. Фото 24 канал

Військовий оглядач, головний редактор "Апострофа" Денис Попович прокоментував оборонні здібності росіян після подій на Бєлгородщині

Декілька десятків сміливців на кількох бронемашинах і при одному танку розгромили прикордонний пункт, вклинилися на 8 км на ворожу територію, захопили 3 населені пункти, навели галасу із евакуацією ядерного арсеналу та втечею населення з обласного центру.

Я ні на що не натякаю, але якби туди в’їхала пара механізованих батальйонів, то Бєлгородська область уже увійшла б до складу України.

У глибинній росії так готові до війни та оборони, як я готовий до польоту на Марс.

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Теги:
#Росія #Бєлгород #Бої #Денис Попович