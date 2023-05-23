Історик, дипломат і колишній посол України в Хорватії та БіГ Олександр Левченко спеціально для "Телеграфу" прокоментував хід і підсумки саміту "Великої сімки" у Японії

У японському місті Хіросіма відбувся саміт президентів та глав урядів країн G7 . На ньому був присутній прем’єр Японії Кісіда Фуміо як господар, також у ньому взяли участь президент США Джо Байден, прем’єр Італії Джорджа Мелоні, прем’єр Канади Джастін Трюдо, президент Франції Еммануель Макрон, прем’єр Великої Британії Ріші Сунак, канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент Європейської ради Шарль Мішель та президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Крім лідерів країн G7, у саміті взяли участь глави Індонезії, Індії, Південної Кореї, Бразилії, Австралії та В'єтнаму. Спеціальним гостем був президент України Володимир Зеленський .

Клуб елітних і передових держав G7 став майданчиком для колективних дій проти російської військової експансії в Україну та інші сусідні країни. Кремлівська кліка не очікувала об’єднаного опору передових держав московській гегемонії. Росія зараз залишилася майже самотньою у своїх планах експансії за винятком кількох країн світу. Разом з нею Білорусь лукашенка, яка змушена бути з усіма рухами росії, але Олександр Григорович час від часу вдає нейтралітет, що, звісно, дуже дратує путіна, який просто чекає, коли лукашенко піде в інші світи до свого колишнього міністра закордонних справ Володимира Макея, якого російські спецслужби отруїли за проєвропейську позицію. Тому лукашенко, усвідомлюючи цю небезпеку бути усуненим з політичної сцени якоюсь дивною хворобою, змушений грати в свою гру в дуже обмеженому політичному просторі. Він навіть поклонився китайському лідеру Сі, щоб, можливо, той якось його захистив від можливого отруєння росіянами. Зараз американська сторона звернулася до офіційного Мінська звільнити всіх 1500 політв'язнів.

Усі лідери G7 надали політичну підтримку формулі миру, озвученій українською стороною на саміті G20 в Індонезії. Це мирний план президента Зеленського з десяти пунктів. G7 висловила повну підтримку Києву і засудила військову агресію російської федерації. Президент України провів окремі зустрічі з президентом Франції, прем’єрами Італії, Великої Британії, Канади, Японії, федеральним канцлером Німеччини, президентом Європейської ради. Особливо важливою була зустріч з американським президентом. Також відбулися окремі зустрічі українського лідера з главами урядів і держав Індії, Індонезії та Південної Кореї як впливових членів міжнародної спільноти та G20. Основна частина переговорів була присвячена досягненню миру в Україні та реалізації формули миру.

Лідери країн G7 пообіцяли продовжувати підтримувати Україну, в тому числі військово, оскільки забезпечили необхідне фінансування для боротьби з росією у рамках бюджету на цей рік і початок 2024 р. Вони підкреслили, що вживають нових кроків для забезпечення провалу незаконної агресії росії проти суверенної держави Україна та підтримки українського народу в його пошуках справедливого миру на основі поваги до міжнародного права. Лідери G7 підкреслили, що співпрацюють з іншими країнами, щоб зупинити потік товарів і технологій з держав G7 до росії через треті країни.

Британський прем'єр-міністр оголосив про заборону будь-якого імпорту російських алмазів, міді, алюмінію та нікелю. Лідери G7 на саміті знову закликали росію повністю вивести свої війська з України. Кремль почав цю війну і може її закінчити. Справедливий мир не може бути досягнутий без повного і безумовного виведення російських військ і військової техніки, і це має бути включено в будь-який заклик до миру. Заява, прийнята на місці, де 1945 року було скинуто першу ядерну бомбу, попереджає росію про неприпустимість самої загрози використання ядерної зброї.

Президент США Джо Байден на саміті заявив, що його країна схвалить план підготовки українських пілотів на винищувачах F-16 . Це крок США для відправки F-16 в Україну. Американський лідер сказав, що рішення про те, коли, скільки і хто побудує ці винищувачі, буде прийнято в найближчі місяці, поки навчання пілотів триватиме. Цей тренінг проходитиме в Європі та розпочнеться найближчими тижнями.

Зеленський зустрівся із прем’єром Індії Нарендрою Моді. Це перша їхня зустріч з початку російського вторгнення. Моді, який дотепер відмовлявся засуджувати вторгнення, сказав, що Індія зробить усе можливе, щоб допомогти припинити війну. "Війна в Україні – це велика проблема, яка мала багато наслідків для всього світу. Але річ не лише в економіці чи політиці. Це питання гуманності", — сказав прем'єр Індії.

А у зверненні до японського народу президент України зазначив, що війні не місце в цьому світі. Але її почала росія, й агресор має програти. Кожен у світі має поважати державні кордони, гідність інших націй і захищати справедливість. За це бореться Україна і всі нормальні люди на нашій планеті.