Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко розповів про останні обстріли України

Черговий ракетний удар у ніч на 26 травня. Про зліт 4-х стратегів Ту-95МС стало відомо близько 23:00. Близько 3:20 ранку перші ракети Х-101/555 увійшли до повітряного простору України. Усі 10 ракет Х-101/555 були збиті ППО.

Нагадаю, що ракетні удари відновилися з 28 квітня.

За цей час було випущено Україною 134 ракети Х-101/555, КРМБ "Калібр", Х-22, Х-47М2 "Кинжал", ОТРК "Іскандер".

Попередній удар було здійснено 4 дні тому – 22 травня.

Тобто окупанти не відмовилися від системних ударів, але обмеженим боєкомплектом, що зумовлено складнощами виробництва.

Також цей удар підтверджує те, що росія витратила боєкомплект накопичений з 9 березня по 28 квітня, використовуючи зараз залишки і продукцію, що випускається на виробництві. Ця обставина підтверджує і те, що продукція не проходить технічного контролю після випуску.

Усе це свідчить про те, що реалізовувати масовані ракетні удари, кількісно понад 50 одиниць, РОВ найближчим часом зможе. Тільки якщо візьме паузу в 2-3 тижні і назбирає необхідний боєкомплект. Можливості одночасно накопичувати та проводити удари у РОВ – немає.

Джерело: пост Коваленка в Telegram