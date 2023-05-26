Військовий оглядач, головний редактор "Апострофа" Денис Попович прокоментував ракетний удар по Дніпру

УДАР ПО ДНІПРУ

Злочинний удар росіян по медичному закладу в Дніпрі, який призвів до трагічних наслідків, на жаль, є продовженням їхньої тактики, яку вони запровадили безпосередньо на фронті. Маю певні свідчення з фронтів про те, що останнім часом росіяни завдають ударів по місцях евакуації поранених, фактично, свідомо обстрілюють польові шпиталі.

Бачив і світлини, які демонструють наслідки таких обстрілів. Звісно, я не можу тут їх продемонструвати, як і розповісти деталі, зокрема, на яких напрямках це відбувається..

Але тепер, як бачимо, почалися обстріли вже цивільних медичних закладів і вже в містах. Не готовий стверджувати, що обстріли лікарень в містах стануть постійними, але один з таких фактів ми вже бачимо.

Ворог відмовився від будь-яких правил ведення війни.

Джерело: Facebook-сторінка Дениса Поповича.