Україна майбутнього – один із найважливіших центрів нової цивілізації - Анатолій Амелін
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Співзасновник Українського інституту майбутнього – про результати війни та нові можливості, які відкриються для нашої країни після її завершення
У мене для вас дві погані новини та дві гарні:
1. Україна переможе у Війні з Росією. Це хороша.
Від нашої перемоги залежить, насправді, майбутнє всього світу, без перебільшення.
Західний світ готується до війни з Китаєм.
Сі Цзінь пін щиро вирішив, що Тайвань за його життя має повернутися до Китаю.
А Китай має стати головною домінуючою країною, змінивши США.
Перемога України закладає фундамент майбутньої розстановки сил. І захід готовий в це інвестувати будь які ресурси.
2. Україна – полігон. Це погана.
Війна в Україні виконує для цинічного світу кілька функцій:
- Максимальне ослаблення Росії (військове, економічне) як союзника Китаю.
- Руйнування осі "Німеччина — росія- Китай", яка технологічно, фінансово так і ресурсно, створювала для США критичну загрозу.
- Тестування нових військових продуктів, тактик ведення бою для підготовки до Великої війни Західної Цивілізації та східної.
3. Великій війні бути. Це теж погана.
- Процитую Ейнштейна: "Не знаю, чим воюватимуть у третю світову війну, але в четверту воюватимуть палицями".
- Не знаю, чим завершиться Велика війна, але Україна до неї буде готова більше, ніж будь-яка інша країна.
- І Україна на європейському континенті буде грати у ній ключову роль.
4. Отже для України відкриваються нові можливості після її завершення.
- Українці — нація, яка виживає, проходячи випробування, останні 400 років, і ми точно більше за інших вміємо виживати в хаосі.
- Я вірю, що Україна майбутнього – один із найважливіших центрів нової цивілізації. Ми більш до цього готові.
І нагадаю стару східну приказку:
- Сильні люди створюють добрі часи.
- Хороші часи створюють слабких людей
- Слабкі люди створюють погані часи.
– Погані часи створюють сильних людей.
Хороші європейські часи створили слабких людей, які не здатні боротися за своє майбутнє і створюють для західного світу погані часи.
У той же час, погані часи України створюють сильних людей, які здатні створити добрі часи.
Так що. Як казала моя мама: сподівайся на краще, але готуйся до гіршого";)
Читайте, робіть висновки, поширюйте!
Нагадаємо, раніше Анатолій Амелін поділився тезами Білла Гейтса про небезпеку, яку несе для представників деяких професій штучний інтелект (ШІ).
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