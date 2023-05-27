Співзасновник Українського інституту майбутнього – про результати війни та нові можливості, які відкриються для нашої країни після її завершення

У мене для вас дві погані новини та дві гарні:

1. Україна переможе у Війні з Росією. Це хороша.

Від нашої перемоги залежить, насправді, майбутнє всього світу, без перебільшення.

Західний світ готується до війни з Китаєм.

Сі Цзінь пін щиро вирішив, що Тайвань за його життя має повернутися до Китаю.

А Китай має стати головною домінуючою країною, змінивши США.

Перемога України закладає фундамент майбутньої розстановки сил. І захід готовий в це інвестувати будь які ресурси.

2. Україна – полігон. Це погана.

Війна в Україні виконує для цинічного світу кілька функцій:

- Максимальне ослаблення Росії (військове, економічне) як союзника Китаю.

- Руйнування осі "Німеччина — росія- Китай", яка технологічно, фінансово так і ресурсно, створювала для США критичну загрозу.

- Тестування нових військових продуктів, тактик ведення бою для підготовки до Великої війни Західної Цивілізації та східної.

3. Великій війні бути. Це теж погана.

- Процитую Ейнштейна: "Не знаю, чим воюватимуть у третю світову війну, але в четверту воюватимуть палицями".

- Не знаю, чим завершиться Велика війна, але Україна до неї буде готова більше, ніж будь-яка інша країна.

- І Україна на європейському континенті буде грати у ній ключову роль.

4. Отже для України відкриваються нові можливості після її завершення.

- Українці — нація, яка виживає, проходячи випробування, останні 400 років, і ми точно більше за інших вміємо виживати в хаосі.

- Я вірю, що Україна майбутнього – один із найважливіших центрів нової цивілізації. Ми більш до цього готові.

І нагадаю стару східну приказку:

- Сильні люди створюють добрі часи.

- Хороші часи створюють слабких людей

- Слабкі люди створюють погані часи.

– Погані часи створюють сильних людей.

Хороші європейські часи створили слабких людей, які не здатні боротися за своє майбутнє і створюють для західного світу погані часи.

У той же час, погані часи України створюють сильних людей, які здатні створити добрі часи.

Так що. Як казала моя мама: сподівайся на краще, але готуйся до гіршого";)

Читайте, робіть висновки, поширюйте!

Нагадаємо, раніше Анатолій Амелін поділився тезами Білла Гейтса про небезпеку, яку несе для представників деяких професій штучний інтелект (ШІ).