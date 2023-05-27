Політтехнолог, політичний аналітик та журналістка Марина Данилюк-Ярмолаєва про наявні проблеми в ЗСУ та смогу визнавати та виправляти помилки

WSJ видало статтю, яка стала оглушливою для багатьох. В центрі уваги історія групи мобілізованих із 93-ї мехбригади – їх набирали з безробітних у Харківській області. За 36 годин бойових дій із групи в 16 осіб загинули або були взяті в полон 11. Всі вони, м’яко кажучи, були не сильно підготовлені.

Це дуже неприємна історія, яка:

А) розбиває історію про "успішний комунікаційний кейс фортеці Бахмут".

Б) показує, що сміючись над мобіками із РФ — варто пам’ятати про власну армію, пошиту із клаптиків совка і модернізму.

В) це цілком доповнює реальну картину від командира десантного батальйону, підполковника Купола. 17 березня в інтерв’ю WP від досить емоційно розповів про епізод, коли йому довелося йти у бій з новобранцями, які ніколи не кидали гранати, але без вагань залишали свої позиції під обстрілом, і яким бракувало впевненості у поводженні з вогнепальною зброєю. Мова там була про Соледар, коли деякі військові підрозділи просто залишили свої позиції, кинувши батальйон "Купола" в оточенні, і дозволили р&с@янам захопити місто.

Уже зараз гостро росте запит на справедливість. Кожен день приносить все більше питань. І очевидно, що треба визнавати свої помилки і робити висновки. Інакше буде пізно.