Військовий оглядач та блогер Олександр Коваленко прокоментував нічну атаку дронів на Київ

По нальоту Shahed-136 на День Києва.

У ніч проти 28 травня російські окупанти провели рекордний, наймасовіший за весь час повномасштабної війни наліт дронами камікадзе Shahed-136 у кількості 54 одиниць.

За травень це вже третій рекорд із застосування росіянами іранських дронів.

Раніше рекордним стало — 8 травня, коли окупанти задіяли 35 дронів-камікадзе, а після 25 травня застосували 36 од. Shahed-136.

Загалом, за травень, який ще не завершився, РОВ вже використали 342 Shahed-136 з яких ППО України збили 311, показавши ефективність протидії 91%.

Вартість ж застосованих по Україні дронів-камікадзе орієнтовно можна оцінити в $10,5 млн.

Також, можна зробити кілька попередніх висновків.

Очевидно, що постачання до Росії Shahed-136 виведено на потоковий рівень. Якщо раніше це були партії, то нині потік.

Це може говорити про те, що в Ірану з росією довгострокове партнерство з постачання Shahed-136 і він зміг наростити виробництво дронів-камікадзе. Не виключено, що нарощування продукції на складальних лініях було досягнуто завдяки технічному сприянню Росії.

Також хочу звернути увагу на практично щоденне застосування Shahed-136 по території України. Пауза між нальотами всього раз становила 3 дні, а так — не перевищує доби. Крім того, після масового нальоту завжди слідує наліт обмеженою "зграєю", в простежуваній закономірності.

Закономірність така. Перша доба масовий наліт — 1-2 доби обмеженою зграєю. Або, 2 доби поспіль масовий наліт — 1-2 діб після обмеженої зграєю.

Це може бути обумовлено або логістичними процесами, або стандартною дорозвідкою після ударів.

Але з цих нальотів, що зачастили в травні, можна зробити ще один висновок. РОВ таким чином намагаються вплинути на настання СОУ. У багатьох виникне питання: Як удари по тилових містах можуть вплинути на наступ у зоні БД?

Насправді — безпосередньо, хоч і не критично.

Командування РОВ явно прийняло рішення регулярно, практично щоночі тероризувати тилові міста України, щоб там постійно на бойовому чергуванні знаходилося ППО, яке могли б у разі відносного спокою частково відвести до зони БД для прикриття наступу.

Очевидно, для російських лампасоносців бачиться цей план елемент послаблення СОУ і зменшення наступального потенціалу. Ось тільки їм невтямки, що в сценаріях Генштабу ЗСУ тилова зона це тилова зона, а зона БД — це зона БД. Відповідно і поділ ресурсу з урахуванням потреб.

Крім того, для перехоплення Shahed-136 у більшості випадків застосовуються алгоритми та технічні засоби, які у форматі наступу не є унікальним елементом, який необхідно стягувати з тилу до передової. А тому… Ну так, як завжди…

Власне, такими є попередні висновки з терору в ніч проти 28 травня.

Киян вітаю з днем їхнього прекрасного міста! Ірану бажаю якнайшвидшого звільнення від терористичного режиму. Нашому ППО – безмірна подяка, покровителі неба!

Слава нації!

Джерело: Telegram-канал Олександра Коваленка.