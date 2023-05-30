Атака дронів на москву. "Ми також можемо", так. Але хотілося б іншого - Роман Шрайк
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Бізнесмен та популярний блогер Роман Шрайк про атаку дронів на москву
Атака дронів на Москву — це медіаподія. Військового сенсу у ній немає.
Жодні об’єкти, що мають військове значення, не постраждали, ніякі системи ППО з лінії фронту до Москви не будуть відтягнуті, тому що проблем з їх кількістю у РФ немає.
Це інвестиція в те, щоб порадувати українців, насамперед киян, які задовбалися майже щоночі прокидатися від сирен та вибухів.
Ок, внесли різноманітність. "Ми також можемо", так.
Але я все ж таки хотів би, щоб ми концентрувалися на тому, що наближає перемогу.
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