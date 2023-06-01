Відомий блогер, військовий журналіст та письменник, начальник "Геніального штабу" в інтернет-спільноті "Демократична Сокира" розповів про те, як проходить контрнаступ ЗСУ

Давайте про контрнаступ і про те що відбувається одним постом, щоб зразу відповісти на всі питання.

1) Контрнаступ вже почався.

2) Більшість заяв про контрнаступ від політиків — це данина піплу, який чекає контрнаступ, як чемпіонат світу по футболу. І в США, і в РФ розуміють що процес вже почався.

3) Контрнаступ — це не означає що в один день на штурм виїдуть всі Абрамси та Лєопарди, на вогневі виїде вся арта та хімарси, і з гаслом "Слава Україні" ЗСУ кинеться на штурм фортифікацій. Ну тобто РФ, по суті, так і зробила, але вони грубою силою і воюють.

Українській контрнаступ — це складний комплекс заходів, диверсійний, інформаційних, та включаючій в себе багато різних військових операцій. До кожної з них готувались багато місяців. І вони тільки почались. По інформаційній, до речі, ми взагалі виграли нокаутом, бо ще нічого не почалось — а ВС РФ вже обі*рались с переляку. Нічого, у них буде можливість повторити цей процес неодноразово.

4) Контрнаступ буде йти декілька місяців, і як я розумію, F-16, абрамси та багато неанонсованих плюшек ми отримаємо якраз під саме активну фазу. Все розраховано та розплановано наперед, це велика шахматна партія.

5) На зараз план "розхитати оборону та не дати розвити атаки противника на інших напрямках", як я розумію. Саме тому зараз йде операція з зупинення противника на Бахмуті. Сам Бахмут був потрібен противнику, щоб пройшовши через нього зробити з міста плацдарм для подальшого наступу на Краматорск-Славʼянськ, йому потрібен вихід на оперативний простір за Бахмутом. Але вийшло так, що буквально за тиждень ВСУ вибило ВС РФ з флангів, зайнявши висоти за Бахмутом, і все, в тактичному плані місце стало марним. Логістика у ВСУ захищена, висоти зараз за ними, саме місто непридатне для розміщення там великих сил та засобів противника. Вся ця мʼясорубка, в якій у ВС РФ були величезні втрати, втратила сенс за тиждень. Саме тому Пригожин, який не зміг взяти останній район Бахмуту сказав "юрідічєскі ми єго взялі" та почав звалювати. Все, ця партія в про*обі, він це розуміє. Щоб змінити ситуацію на полі бою, ВС РФ потрібні резерви, яких вона не має, та якби й мала — то перед контрнаступом противника ніхто їх Пригожину не дасть. Тому залишається тільки інформаційне побєдобєсіє, іншого сенсу немає.

Коли всі напрямки на яких противник може піти в атаку закриють, почнуть вже серйозно їх рубати. Багато де.

6) Чому ми граємо у багатокроківочкі, а ВС РФ — ніт?

Тому що в нас краща розвідка, координація та звʼязок, ми краще технічно завдяки партнерам, але в нас менше особового складу. У ВС РФ більше застарілої техніки та особового складу. Кожен реалізує свої сильні сторони.

7) На яких напрямках будуть штурмувати? Я думаю що на всіх, і десь через місяць — два ми можемо зрозуміти що ціль може бути взагалі іншою. ВС РФ чекає наш прорив до Азовського моря, до Маріуполя та Мелітополя. Ми теж знаємо що вони цього чекають. Маю думку, що біля цієї константи й буде розвиватися все. ВС РФ вимушені там тримати основні резерви. Це дає і нам деякі можливості. Думаю Залужний їх реалізує.

Ще раз повторю. Зараз починається багатомісячна шахова партія до якої ми багато готувались. Війна — то путь обману. Так що не чекайте швидких дій та швидких результатів. Все розвивається як треба.

Джерело: Facebook-сторінка Сержа Марко.