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Російський комбриг у полоні "вагнерівців": система в рф пішла шкереберть - Борислав Береза

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Борислав Береза Борислав Береза
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пригожин дедалі яскравіше демонструє свою ненависть до шойгу Новина оновлена 05 червня 2023, 10:34
пригожин дедалі яскравіше демонструє свою ненависть до шойгу. Фото Колаж "Телеграфу"

Екс-нардеп Борислав Береза описав сумне майбутнє армії рф на тлі ситуації з російським комбригом у полоні у "вагнерівців"

Те, що вагнерівці взяли в полон російського комбрига і змусили його сказати на камеру, що він роззбройнював їх і стріляв по них бухим з особистої неприязні, говорить про головне — система пішла шкереберть. Приватна військова компанія, яка юридично офіційно заборонена в РФ і складається із зеків та найманців, бере в полон одного з командирів російської армії. Ви можете уявити, щоби українські добровольці взяли в полон комбрига ЗСУ? Не можете? І я не можу. На Росії це реально відбувається у рамках конфлікту між Пригожиним і Шойгу. І Пригожину за це нічого не буде?

Тоді варто звернутися до військових Росії:

— Вас кинули вкотре. Росія завжди кидає своїх. Тому беріть зброю та йдіть додому. Зносьте владу, стаєте владою, а ми з вами домовимось. Давно вже у Кремлі має сидіти офіцер РФ замість ботексної шавки із ФСБ. Офіцери російської армії, у вас є можливість змити ганьбу, яку Путін приніс Росії та закінчити війну. Дійте! Або зеки з феесбешниками вас усіх переб’ють. Let’s go!

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Теги:
#Полон #Євген Пригожин #Борислав Береза #Армія РФ #ПВК Вагнера