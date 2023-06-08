Політолог та військовий експерт Дмитро Снєгирьов у колонці для "Телеграфу" розповів про міжусобиці російських окупантів

Конфлікт між "вагнерівцями" та регулярними військами Міноборони росії загострюється: днями Пригожин, чия приватна військова компанія намагається відійти з Бахмута, заявив про мінування шляхів та обстріл колони ПВК "Вагнер" армією рф. Також було заявлено про взяття у полон підполковника ЗС рф.

Примітно, що полонений російський офіцер заявив про "особисту неприязнь" до ПВК "Вагнер". Зупинимося більш детально на імовірних мотивах й підґрунті конфлікту.

Нагадаю, нещодавно з’явилась заява Пригожина про передачу флангів в районі Бахмуту Збройним силам рф. Аналітичний відділ ГІ "Права Справа" зацікавила ця інформація, почалася перевірка інформації, і виявилось, що на флангах зосереджені підрозділи 72-ї бригади ЗС РФ. Перше повідомлення про її формування в місті Оренбурзі датується серпнем 2022 року. Тоді губернатор цієї російської області не від великого розуму повідомив про те, що до лав бригади погодились долучитись аж 60 містян.

Зауважу, стандартний штатний розклад бригади передбачає 4,5 тисячі бійців. Та під час перевірки інформації аналітики виявили, що на момент участі цієї так званої "бригади" в боях на території Харківської області її реальний особовий склад не перевищував однієї БТГр – тобто до 800-1000 солдатів.

Тобто фактично бригаду сформували з "мертвих душ". Ішло списання матеріально-технічного забезпечення і фінансового забезпечення. Після невдалих боїв на Харківщині, 72-у бригаду перекинули під Бахмут, на фланг. І повідомлення Пригожина про "передачу флангів" – невипадкове. Таким чином, він намагався прикрити корупційні схеми свого теперішнього першого заступника. На той час він був першим заступником міністра оборони рф – мовиться про генерал-полковника Мізінцева.

Таким чином, Пригожин свідомо підставив під удар одну з найменш боєздатних частин окупаційних військ.

Аналітичний відділ "Права Справа" передав цю інформацію розвідтовариству. Результатом став успішний характер контнраступальних дій ЗСУ саме на цьому фланзі, на позиції даної російської бригади. Її фактично розбили. І головне, коли після успішного характеру дій ЗСУ я вийшов в ефір, повідомивши інформацію щодо характеру комплектування цієї "бригади" на загал, буквально наступного дня російський терорист Гіркін її підтвердив. Він визнав, що особовий склад цієї бригади складався з двох рот – тобто максимум 250-300 осіб.

Загибель значної частини підлеглих, на мою думку, й спонукала підполковника 72-ї бригади ЗС рф до особистої помсти – розстрілу колони ПВК "Вагнер" і мінування шляхів її відступу.

Але головне, що ми маємо розуміти – це характер формування збройних підрозділів армії рф. Цей епізод свідчить: більшість з них сформована з так званих "мертвих душ".

Що ж стосується конфлікту ПВК "Вагнер" і регулярних військ Міноборони росії – це черговий елемент підкилимної гри російських спецслужб. У результаті якої під ударом опиняється міністр оборони рф Шойгу.

У росЗМІ поширюються викриття корупційних схем його близького оточення та інформація щодо нерухомості на Рубльовці представників Міноборони – невипадково удар невідомих безпілотників прийшовся саме на цей мікрорайон Москви. Російський диктатор шукає цапа-відбувайла за військові поразки в Україні. І, швидше за все, ним стане саме Сергій Шойгу.