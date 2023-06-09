Військовий оглядач та блогер прокоментував ракетні удари по Україні 8 та 9 червня

Російські окупанти з 8 на 9 червня здійснили 2 ракетні атаки по території України.

Перша, досить не властива для РОВ, була проведена ще у світлий час доби за допомогою 2-х КРМБ "Калібр". Друга, звичайно, вночі, але малою кількістю Х-101/555. Усього було 6 цілей.

В цьому випадку я не став би розслаблятися, через кількість цілей. Нагадаю, що 4 червня окупанти задіяли 6 ракет Х-101/555, а вже 6 червня завдали удару 35 ракет Х-101/555.

Не виключено, що це може бути новою систематикою ударів у РОВ. Але поки що це тільки припущення.

Незалежно від того, чи підтвердиться воно, чи ні, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. У росіян зараз дуже жорстка паніка через те, що відбувається в Запорізькій області, тому вони можуть активізувати удари по тиловій частині України, що цілком вписується в їхній маніакальний менталітет.

Джерело: Telegram-канал Олександра Коваленка.