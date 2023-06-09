Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко про так званий "наступ ЗСУ" на Запорізькому напрямку та паніку росіян

Поки одні розводять "зраду", рефлексуючи на фото і відео техніки СОУ, що підбивається, хлопці, які ризикують своїм життям заради цих слинних дятлів, досягають результатів. Жодної конкретики ви від мене не почуєте, але поясню ситуацію таким чином. Вчора я зробив невеликий огляд.

Огляд того, що відбувається в Запорізькій області, досить простий — це ніякий не наступ, а розвідка боєм, причому одразу на кількох ділянках і на кількох напрямках, що й створило в широко, від страху, розкритих очах російського командування, видимість якогось наступу.

Зазнавши від того, що відбувається, жорсткий стрес, російське командування змушене було задіяти всі оборонні, резервні та тилові ресурси, тим самим видаючи свій потенціал, по якому тут же почала працювати українська артилерія. Тобто функціонал розвідбатів був відпрацьований повністю.

А тепер, кілька слів про розвідку боєм. Відповідно до "Військової енциклопедії" С.Б. Іванова, "Військового енциклопедичного словника" і т.д. це: спосіб отримання актуальної інформації про противника, ідея якого полягає у нав’язуванні йому бойового контакту з боку спеціально підготовлених до цього частин.

Даний метод широко застосовувався не лише СРСР, а й США під час ВМВ і детально був описаний Ентоні Абрамськи в ході пояснювальної записки на підтримку вручення почесної медалі Конгресу 2-му лейтенанту Оді Мерфі в Хольцвірі, за проведення такої операції у Франція, 26 січня 1945 року.

Кожен підрозділ, який бере участь у розвідці боєм, чудово розуміє, які на них чекають ризики та які цілі таких заходів. Тому їм найнижчий уклін, за самовідданість. Але це реалії війни, в якій без жертв, втрат, не перемогти і якщо до когось це ще не дійшло, вітаю — ви імбецил.

А тепер найголовніше. Дії СОУ в даний час, в рамках розвідки боєм, не тільки повністю виконали свій функціонал, а й більше того, дозволили взяти під свій контроль низку позицій, звільнити ряд локацій від окупантів, змусили їх відступати, хоча це не є завданням розвідки боєм!

Тобто були не тільки виконані поставлені завдання, а й перевиконані. Вихід за межі функціоналу це рідкісне явище.

А тому поки одні продовжують конвульсувати від фото підбитого танчика, інші продовжують професійно робити свою справу.

Ось тільки проблема в тому, що надмірне скиглення дилетантів та осіб особливо зацікавлених у масовому скигленні, заважає загальній атмосфері того, що відбувається. Просили ж — не шуміти, а ви скиглите. Якщо розумних та помірних пояснень вам недостатньо, то зробіть хоч щось корисне — не вібруйте.