Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко про те, як "дивані" експерти шкодять розвідці боєм ЗСУ

CNN раптом почало називати те, що зараз відбувається у Запорізькій області і трохи на Донеччині, правильно — не наступ, а розвідкою боєм. А тепер, спостерігайте за тим, як усі ці західні журналюшки "експерти" почнуть змінювати свою думку і називати цю операцію неймовірною!

Так само було на північному плацдармі, коли Києву давали 96 годин і називали падіння столиці неминучим, а потім спостерігали за тим, як росіяни роблять перший "жест доброї волі". Аналогічно все було і напередодні Харківського контрнаступу, коли Деніел Девіс 30.08.22 заявляв, що нічого не буде.

А потім, коли всі говорили, що на правобережній Херсонщині сил оборони України немає жодних шансів, оскільки РОВ грунтовно окопалися, сталася втеча окупантів на лівий берег.

І це все до питання про "експертне" середовище, яке присутнє на Заході і яке навіть намагаються до нас інтегрувати.

Наприклад, така консерва як Юра Ріпке, який видає себе за "друга" України, а насправді роками дуже тонко розповсюджував російські наративи, завдяки багатьом українським ЗМІ та журналістам, став головним німецьким "експертом" щодо українського наступу, яке... "провалилося".

Той самий "експерт", який не може відрізнити пускову ЗРК від багатофункціональної станції радіолокації Hensoldt TRML-4D… яка, як з’ясувалося пізніше, не була знищена, а продовжує успішно працювати.

На жаль, але в нашому суспільстві так і не навчилися витримки та гігієни.

Причому це стосується як середньостатистичного споживача інформації, який вважає, що має право знати все в режимі реального часу, так і українських журналістів, які іноді відіграють роль корисних ідіотів, для тих, хто займається поширенням дезінформації та маніпуляціями.

Що ж до розвідки боєм, то вона продовжується. І скільки вона може зайняти час, вирішувати не "експертам", а Генштабу ЗСУ. Єдине, що очевидно, її завданням є прорив смуги забезпечення, що ми можемо спостерігати. Але західні "експерти" і дивані гуру цього чомусь не знають.

Мабуть тому, що одним із елементів деморалізації противника є ретрансляція панічних настроїв у форматі "все пропало!" І в перші дні початку розвідки бою, замість того, щоб позакривати хлібороби, всі одночасно почали брати участь в обговоренні того, що відбувається.

Так, обговорювати можна, і це нормально. Але не використовуючи при цьому інформацію від ворога, який знищив 100500 Leopard 2 та мільйон польських найманців, і не "експертів" від яких пахне душком афіліації. Але, на жаль, і ах. Чи бачите танчик згорів! А що, на вашу думку вони не горять?

Але при цьому ніхто не запитав, а скільки і чого, згоріло в окупантів? Лише за добу було знищено 2 ТГС-1А "Сонцепік", десятки гаубиць і РСЗВ, накриваються колони з російською технікою. Але купка корисних ідіотів допомогла зі згорілого Leopard 2 створити хвилю, яка деморалізує кілька днів.

При цьому ніхто не звернув увагу на те, що під час цього прориву були мінімальні втрати серед к.с. А все тому, що броня M2 Bradley в рази міцніша за БМП-1/2/3. І для прориву були потрібні саме такі машини. Оскільки смуга забезпечення усіяна мінами та фугасами.

Так, процес триває. Розвідка боєм має розвиток і, можливо, за кілька днів ви дізнаєтеся про її результати. Але бажано черпати її з офіційних джерел, а не з багатьох "експертних". Хоч цим виявите повагою до хлопців, які зараз там вигризають нашу перемогу.