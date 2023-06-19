Журналіст, блогер та радник міністра оборони України не виключає, що окупанти можуть компенсувати гелікоптерами знищену українськими військовими артилерію

Генштаб офіційно повідомив, що вчора наші збили ще один російський гелікоптер.

Це 6-й гелікоптер за тиждень (!) 12-18.06. Загалом у червні вже сім. За весь травень було 4.

Гіпотеза, що росіяни намагаються компенсувати гелікоптерами вибиту українськими військами артилерію, має право на життя.

Також, згідно з даними ГШ, знищено ще 6 засобів ППО ворога. Загалом у червні 36, за весь травень 38.

У головному зведенні ГШ не згадується знищений РЕБ, він є у зведеннях командувачів. Викошування ППО та РЕБ – це підвищення ефективності всіх високоточних засобів поразки, які є у розпорядженні сил оборони України.

Тобто:

1) менше російської артилерії — менше можливості зустріти на дистанції;

2) менше ППО/РЕБ — зростання російських втрат.

За кілька тижнів можна буде зробити перші висновки. Зараз просто складати у стовпчик.

Джерело: Telegram-канал Олексія Копитько.