Шість збитих гелікоптерів рф за тиждень. Декілька гіпотез про те, що зараз на фронті - Олексій Копитько
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Журналіст, блогер та радник міністра оборони України не виключає, що окупанти можуть компенсувати гелікоптерами знищену українськими військовими артилерію
Генштаб офіційно повідомив, що вчора наші збили ще один російський гелікоптер.
Це 6-й гелікоптер за тиждень (!) 12-18.06. Загалом у червні вже сім. За весь травень було 4.
Гіпотеза, що росіяни намагаються компенсувати гелікоптерами вибиту українськими військами артилерію, має право на життя.
Також, згідно з даними ГШ, знищено ще 6 засобів ППО ворога. Загалом у червні 36, за весь травень 38.
У головному зведенні ГШ не згадується знищений РЕБ, він є у зведеннях командувачів. Викошування ППО та РЕБ – це підвищення ефективності всіх високоточних засобів поразки, які є у розпорядженні сил оборони України.
Тобто:
1) менше російської артилерії — менше можливості зустріти на дистанції;
2) менше ППО/РЕБ — зростання російських втрат.
За кілька тижнів можна буде зробити перші висновки. Зараз просто складати у стовпчик.
Джерело: Telegram-канал Олексія Копитько.
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