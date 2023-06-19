Військовий оглядач, головний редактор "Апострофа" Денис Попович розповів "Телеграфу", що важливо розуміти на даному етапі

Український контрнаступ, який триває близько двох тижнів, залишається під пильною увагою Заходу. Так, представники американського Інституту вивчення війни не виключають, що ЗСУ можуть тимчасово призупинити просування уперед, щоби переглянути свою тактику для майбутніх операцій. Періодично свій аналіз та прогнози дають діючі та відставні генерали, різного роду аналітичні центри, медіа тощо.

Я б уникав на даному етапі будь-яких висновків щодо українського контрнаступу.

Зараз очевидно, що йдуть тактичні дії, повільний наступ. Швидше за все, щоб виманити більше резервів ворога, вибити його артилерію, знайти слабке місце — і завдати основного удару. Цілком можливо, що це буде не один удар, а два і більше.

Також абсолютно необов’язково, що удару буде завдано на півдні.

Крім того, ми бачимо – це і передбачалося раніше – що наступальні дії мають поетапний характер: зайняти передпілля, покращити тактичне становище, виявити резерви ворога, вибити артилерію, просунутися до основної лінії оборони, прорвати її…

Поки ми знаходимося на ранніх етапах цього процесу, тож очікувати швидких результатів та прогнозувати результати в умовах такого туману війни передчасно.