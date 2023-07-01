Експерт ГО "Бюро аналізу політики" Віктор Бобиренко пояснив "Телеграфу", що стане ключовими подіями липня

Головною подією липня буде Вільнюський саміт НАТО, на якому Україну запросять чи ні до цього блоку коротким шляхом.

Нині в Альянсі немає єдності. Одні країни-члени вважають, що слід запускати процедуру прийняття України коротким шляхом. Щоб одразу після закінчення війни нас можна було прийняти до НАТО. Інші виступають проти. І йдеться не лише про Туреччину з Угорщиною. Той же президент США Джо Байден у червні наголосив на важливості того, щоб Україна пройшла повну процедуру відповідності стандартам Альянсу. Особливо наголосивши на важливості вирішити проблему з корупцією.

І тут явно недоопрацювання української влади. Адже НАТО, нагадаю, це воєнно-політичний союз. І якщо у військовій компоненті ми вже перевершуємо багато країн Альянсу, то у політичному явно не доопрацьовуємо. І у нас величезні проблеми з роботою інституцій, з боротьбою з корупцією, з демократичними стандартами. Офіс президента підміняє більшість українських інституцій. Глава ОП Єрмак – головніший за уряд і парламент разом узятих. Він керує і Радою, і Кабміном, і правосуддям як таким.

І якщо нам не нададуть пряму та коротку дорогу до НАТО, у цьому буде вина всього Офісу президента.

І, звичайно, ще однією ключовою подією липня стануть результати контрнаступу ЗСУ. Усі очікують на прорив українських військових на оперативний простір. Якщо це станеться, є надія, що до осені принаймні південь нашої країни буде очищено від окупантів.

Будемо також чекати на приємні несподіванки типу пригожинського бунту у рф.

Щодо внутрішньополітичної ситуації в Україні, ОП продовжуватиме намагатися контролювати ЗМІ, регіони та фінансові потоки.

А уряду, схоже, доведеться коригувати бюджет у бік збільшення його дефіциту.