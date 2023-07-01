Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко розповів, чи є сенс обвішувати "Леопарди" "контактами"

Leopard-2A4 та ДЗ (динамічний захист, — ред.) "Контакт-1"… Так чи інакше, але це мало статися.

Загалом, ще до одержання танків Leopard-2 я зазначав, що А4 початкова, базова модифікація, що має більше вразливих зон, ніж допрацьовані А5 та А6. А тому поява ДЗ саме на А4 була очікуваною.

Зазначу той факт, що ДЗ розміщується на спеціальному металевому каркасі поверх вежі, під кутом 70° і 45°, а також по бортах. Дивно, що ДЗ не була встановлена на ВЛД (верхня лобова деталь — ред.) і НЛД (нижня лобова деталь — ред.), хоча ВЛД і не відноситься до вразливих місць танка, але все ж руки так і тягнутися і її обшити "Контактом-1". А ось НЛД…

Очевидно, що була спроба вирішити проблему великої бронемаски гармати, що є вразливим місцем. Так само, ДЗ розмістили вздовж турнюру вежі, який є катаною гомогенною бронею і є найослабленішою зоною в танку.

Загалом, без сарказму все правильно зробили. Але, думаю, ще доопрацьовуватимуть, оскільки кут нахилу ДЗ не завадило б довести до оптимального. При цьому танк отримує додатковий захист саме там, де вона йому потрібна, не втрачаючи в мобільності. Цей "навіс" це від сили +1-1,5 тонни.

А що таке +1-1,5 тонни для 1500 сильного двигуна? Leopard-2A4 це не Т-62, який стогне після збільшення маси на 500 кг.

І нагадаю, що броня Leopard-2A4 була дуже гарна для 1980-х, а на сьогодні вона не дуже хороша. А встановлення ДЗ стає виходом із становища.

Наприклад, цим питанням задалися в Греції та встановили ДЗ ASPIS від EODH на свої Leopard 2A4. Концепція цікава і правильна, хоча кут 90° викликає багато концептуально-практичних питань, але загалом — напрямок думки вірний.

А тому, блин не комом, але й поки що і пончик.

Джерело: пост Коваленка в Telegram