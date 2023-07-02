Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко прокоментував нічну атаку на Україну 2 липня

Отже… липень. Ракетні удари та нальоти дронів.

У ніч на 2 липня російські окупанти задіяли для удару по території України 3 КРМБ "Калібр" та 8 дронів-камікадзе Shahed-136. Усі ракети та дрони були перехоплені – 100%.

У свою чергу, за цими пусками є що відзначити.

Насамперед, вранці було зафіксовано зліт не менше 6 стратегічних ракетоносців Ту-22М3, які є носіями ракет Х-22. Але цей зліт не супроводжувався пуском ракет, а передислокацією з аеродрому Моздок, на Шайковку. З іншого боку, від того не легше, оскільки Шайковка ближча до кордону з Україною.

Таке переміщення дозволить Ту-22М3 скоротити час підльоту та застосовувати ракети Х-22 по північних та північно-східних областях України. З іншого боку, відносна близькість Шайковки до кордону з Україною пов’язана з низкою екстремальних моментів для російської стратегічної авіації.

Також не можу не звернути увагу на те, що в черговий раз по Україні здійснювався пуск КРМБ "Калібр" непарною кількістю, при тому, що всі пускові носії розраховані на парну кількість 4-6-8. Застосування 3 ракет замість 4, викликає ряд питань, економія чи нестача БК?