Нардеп V, VI та VII скликань, екс-заступник голови Радміну Автономної Республіки Крим Андрій Сенченко пояснив "Телеграфу", до чого може призвести український наступ

Американське видання The Washington Post із посиланням на свої джерела повідомило, що директор ЦРУ Вільям Бернс таємно відвідав Київ на початку червня. Серед іншого він нібито обговорив із українськими президентом та керівництвом розвідки стратегію контрнаступу. Крім того, зазначалося, що українська сторона нібито повідомила директора ЦРУ, що сподівається відвоювати значну частину окупованих територій до осені, після чого змусити Москву до переговорів на своїх умовах.

Я думаю, є багато викривлень у трактуваннях. Оцінювати те, як викладено у публікації, досить складно. Але важливо розуміти, що є український народ, українське суспільство, українська армія, українська влада, які є єдиними, монолітними у бажанні звільнити ВСІ території нашої країни. Вийти на кордони 1991 року. І це не просто бажання, а й розуміння того, що якщо щось залишиться як "приз" агресору, це лише відстрочить новий етап війни.

Якщо міркувати про те, як ми звільнятимемо Крим, то на даний момент проглядається наступний найбільш реалістичний варіант. Після виходу на адмінкордон Криму (що обов’язково відбудеться, це питання часу) практично всі ключові військові об’єкти окупантів там виявляться досяжними для ЗСУ. Ми ясно дамо зрозуміти, що будуть удари саме по військових об’єктах. Після цього встановлюється термін, до якого російські колонізатори та Чорноморський флот рф повинні залишити територію півострова. Або – військова операція.

Я тут прогнози не будував би. Нам ще багато треба працювати над тим, щоб вийти на адмінкордон Криму. Але ключове – що Крим за сьогоднішньої української армії, її нинішньої якості, озброєння, підготовки – не є тим непотоплюваним авіаносцем, яким вважав його путін. Зараз окупований острів дуже вразливий.

І саме тому Україна теоретично може піти шляхом висування певного ультиматуму. Якщо на цей момент ситуація дозріє.

Якщо ні – воюватимемо далі.