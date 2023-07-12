Офіцер Армії оборони Ізраїлю, військовий аналітик Ігаль Левін нагадав, що таке військо

Армія це величезний, складний та неприродний для людини механізм. Це комплексний апарат з умертвіння людей. в індустріальних масштабах.

У цьому велетенському механізмі мають діяти разом абсолютно різні люди: дурні з розумними, талановиті з бездарними, оптимісти з песимістами, цинічні з моральними, жорсткі з м’якими, злі з добрими тощо.

Щоб ці різні люди могли діяти як єдиний механізм, існують регламент, статут і протоколи. Вони ж, своєю чергою, є сполучними ланками складної багатоступінчастої системи ієрархій.

Часто буває так, що доводиться служити з людьми, які абсолютно не близькі тобі характером. Але вибирати не можеш.

Я за 5 років служби служив з різними людьми — як з відмінними добряками, так і з цинічними мерзотниками. Не з усіма я знаходив спільну мову, але ми працювали разом, працювали за системою, кожен на своєму місці, і робили те, що були зобов’язані робити.

У жодному разі не можна публічно критикувати вищих за званням, хоч би як не праві вони були. В Армії оборони Ізраїлю є три види наказу:

Наказ; Незаконний наказ; Очевидно незаконний наказ.

Перший це нормальний наказ, на яких тримається весь механізм армії. Ти мусиш його виконувати.

Другий — наказ, коли командир просить тебе, наприклад, обслужити його — почистити йому черевики, зганяти і купити йому шаурму тощо.

Ти все одно зобов’язаний його виконати, але потім можеш оскаржити його у військовій прокуратурі.

Третій – це єдиний наказ, який ти маєш право не виконувати, навіть у бою. Це коли командир наказує тобі, наприклад, когось зґвалтувати або відкрити вогонь цивільними, або відкрити вогонь по своїм.

Такий наказ можна не виконувати на місці, тебе не можуть покарати потім за невиконання. Але навіть незаконні накази (другий номер) ти маєш виконувати.

А ще скарга на командира до прокуратури має бути анонімною. Тобто лише інстанції можуть про це знати. Не можна в жодному разі підривати авторитет командирів публічно.

Навіть якщо вони віддавали явно незаконний наказ, цим має займатися військова прокуратура і трибунал. Публічно – не дай боже. Якщо після суду вина такого командира буде визнана, тоді старші за званням можуть оприлюднити це публічно.

Але ні молодші за званням, і тим більше не офіцери не можуть критикувати офіцерів. Навіть якщо офіцери мерзотники та подонки. (Ніхто не ідеальний, люди взагалі часто гидкі створіння).

Не дай боже таке робити публічно.

Армія це про абсолютне підпорядкування та тотальне служіння. Якщо система ієрархій перестає працювати, армія розвалюється.

Я навів вам приклад роботи ієрархій в ізраїльській армії, тому що вона вважається досить демократичною, в якихось питаннях розхлябаною (з боку так здається), і іноді м’якою.

Але навіть у цій "м’якій" армії, як бачите, система ієрархій абсолютна, а авторитет командира незаперечний. Заперечити цей авторитет можна лише через армійські структури (необов’язково успішно, тобто за фактом спробувати оскаржити).

І це вірно. Тому що так має працювати будь-яка армія.

Джерело: пост Левіна в Telegram