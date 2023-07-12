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Не вийшло. Буває. Що важливо розуміти про вступ України до НАТО - Роман Шрайк

Автор
Роман Шрайк Роман Шрайк
Дата публікації
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Автор
Військова допомога актуальніша для України, ніж питання вступу до НАТО Новина оновлена 12 липня 2023, 11:26
Військова допомога актуальніша для України, ніж питання вступу до НАТО. Фото Колаж

Бізнесмен та популярний блогер Роман Шрайк про перспективи вступу України до НАТО та про те, що важливіше зараз

Давайте все ж таки напишу про вступ до НАТО.

1️⃣ Весна 2022

Зараз вже багато хто забув, але в березні 2022 року наша влада все ще мала ілюзії, що з Росією можна вести переговори. І вела їх.

Однією з вимог Путіна була відмова України від вступу до НАТО. І наші офіційні особи розповідали, що в НАТО на нас ніхто не чекає, тому про вступ думати нема чого, а варто зосередитися на отриманні гарантій безпеки від ключових країн.

А неофіційними особами поширювалося, що НАТО — це г**но на ціпку, слабке та нікчемне. Результатом цієї активності стало засідання підтримки вступу до НАТО (я писав про це) (https://t.me/RomanShrike/1734).

У квітні ілюзії про можливість (і потребу) домовлятися з Путіним зникли, кампанію "НАТО — г**но" згорнули, і підтримка вступу поступово відновилася.

2️⃣ Зараз

Через рік з’ясувалося, що НАТО нам дуже потрібне. Причому зараз і терміново, бо катастрофа, провал і поразка.

У соцмережах це позначилося шизофренічним "швидко приймайте нас у свій боягузливий альянс, хочемо бути з вами, виродками, в одному союзі, тільки заткніться про свої, ахаха, стандарти".

У мене слабкий вестибулярний апарат і від таких поворотів нудить, але я звичайно ж був би радий, якби вийшло.

Не вийшло. Ок, буває.

3️⃣ "Після війни"

Потрібно розуміти, що НАТО — це не Ліга справедливості і не вступає в бій на боці всіх, хто потребує захисту. Головне завдання НАТО – гарантувати безпеку країн, що входять до Альянсу. Участь у війні з ядерною державою цій меті очевидно не відповідає.

Тому повноцінний (з 5-ю статтею) вступ України до НАТО до закінчення війни – це ненаукова фантастика. Це ж стосується й екзотичної ідеї про вступ "по шматочках".

Максимальним теоретично можливим варіантом був вступ під час війни з включенням 5-ї статті після її закінчення. Але й він виявився далеким від реалізації.

Наша влада хотіла: запрошення до НАТО зараз, вступ після війни за спрощеною процедурою.

На цей момент ми отримали: запрошення до НАТО після згоди всіх країн-учасниць та виконання певних умов, вступ після війни за спрощеною процедурою.

І те й інше містить "після війни", і для того і для іншого потрібна згода всіх країн-учасників, й в іншому багато важливих нюансів.

Але особисто для мене, який фіксується на перемозі, всі ці нюанси далеко, у "тумані післявійни". Радий зануритися в їх обговорення, коли настане цей щасливий час.

Тому ще раз – давайте тверезо оцінювати реальність. Жодне НАТО за нас воювати не буде. Вступ до НАТО є надважливим для забезпечення безпеки України після війни. Щоб не сталася нова.

А тут і зараз для нас важлива військова та фінансова допомога, яка йде і йтиме. І більш того, розширюється і стає дедалі структурованішою. Це наближає перемогу.

Джерело: Telegram-канал Романа Шрайка

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Теги:
#Україна #НАТО #Роман Шрайк #Військова допомога