Бізнесмен та популярний блогер Роман Шрайк про перспективи вступу України до НАТО та про те, що важливіше зараз

Давайте все ж таки напишу про вступ до НАТО.

1️⃣ Весна 2022

Зараз вже багато хто забув, але в березні 2022 року наша влада все ще мала ілюзії, що з Росією можна вести переговори. І вела їх.

Однією з вимог Путіна була відмова України від вступу до НАТО. І наші офіційні особи розповідали, що в НАТО на нас ніхто не чекає, тому про вступ думати нема чого, а варто зосередитися на отриманні гарантій безпеки від ключових країн.

А неофіційними особами поширювалося, що НАТО — це г**но на ціпку, слабке та нікчемне. Результатом цієї активності стало засідання підтримки вступу до НАТО (я писав про це) (https://t.me/RomanShrike/1734).

У квітні ілюзії про можливість (і потребу) домовлятися з Путіним зникли, кампанію "НАТО — г**но" згорнули, і підтримка вступу поступово відновилася.

2️⃣ Зараз

Через рік з’ясувалося, що НАТО нам дуже потрібне. Причому зараз і терміново, бо катастрофа, провал і поразка.

У соцмережах це позначилося шизофренічним "швидко приймайте нас у свій боягузливий альянс, хочемо бути з вами, виродками, в одному союзі, тільки заткніться про свої, ахаха, стандарти".

У мене слабкий вестибулярний апарат і від таких поворотів нудить, але я звичайно ж був би радий, якби вийшло.

Не вийшло. Ок, буває.

3️⃣ "Після війни"

Потрібно розуміти, що НАТО — це не Ліга справедливості і не вступає в бій на боці всіх, хто потребує захисту. Головне завдання НАТО – гарантувати безпеку країн, що входять до Альянсу. Участь у війні з ядерною державою цій меті очевидно не відповідає.

Тому повноцінний (з 5-ю статтею) вступ України до НАТО до закінчення війни – це ненаукова фантастика. Це ж стосується й екзотичної ідеї про вступ "по шматочках".

Максимальним теоретично можливим варіантом був вступ під час війни з включенням 5-ї статті після її закінчення. Але й він виявився далеким від реалізації.

Наша влада хотіла: запрошення до НАТО зараз, вступ після війни за спрощеною процедурою.

На цей момент ми отримали: запрошення до НАТО після згоди всіх країн-учасниць та виконання певних умов, вступ після війни за спрощеною процедурою.

І те й інше містить "після війни", і для того і для іншого потрібна згода всіх країн-учасників, й в іншому багато важливих нюансів.

Але особисто для мене, який фіксується на перемозі, всі ці нюанси далеко, у "тумані післявійни". Радий зануритися в їх обговорення, коли настане цей щасливий час.

Тому ще раз – давайте тверезо оцінювати реальність. Жодне НАТО за нас воювати не буде. Вступ до НАТО є надважливим для забезпечення безпеки України після війни. Щоб не сталася нова.

А тут і зараз для нас важлива військова та фінансова допомога, яка йде і йтиме. І більш того, розширюється і стає дедалі структурованішою. Це наближає перемогу.

Джерело: Telegram-канал Романа Шрайка