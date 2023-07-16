Журналіст, керівник відділу "Політика" видання Liga.net Петро Шуклінов звернув увагу на наболілу проблему України

Чому ми реконструюємо стадіони, коли потрібні десятки тисяч пікапів?

Чому ми перекладаємо вулиці, коли потрібні сотні тисяч дронів?

Чому ми будуємо памʼятники, коли потрібні сотні тисяч сучасних меднаборів?

Чому, чому, чому ми досі витрачаємо кошти платників податків на те, що під час війни не є першочерговим?

Так, є медицина. Так, є наука. Так, є освіта. Є критичні речі, які треба підтримувати.

Але стадіони почекають. І памʼятники. І вулиці, що перекладають і перекладають.

На все інше в країні на період воєнного стану має діяти мораторій. Ні копійки на те, що не наближає перемогу.

Чому про це нічого не каже президент?

Чому про це нічого не каже Верховна Рада?

Чому Кабмін дозволяє це?

Чому партія Слуга народу, яка контролює більшість місцевих органів влади, не зупиняє розпил в областях?

Журналісти щодня публікують розслідування про розкрадання коштів платників податків на тендерах, які не мають жодного значення для перемоги.

Влада має зрозуміти.

Ми не переможемо на спинах Заходу.

Ми не переможемо на спинах донатерів та волонтерів.

Нам зараз потрібна держава, яка хоче вижити та перемогти. І для цього держава має всі інструменти. Абсолютну владу.

Друзі, я дуже прошу почути.

Все — на перемогу.

Тільки піт, кров і сльози. Тільки піт, кров і сльози.

Досить жити мрією, що перемогти Росію можна без загальної мобілізації ресурсів.

Всі гроші — на дрони. Всі гроші — на машини. Всі гроші — на ракети. Всі гроші — на армію. Всі гроші — на зброю.

Джерело: пост Шуклінова у Facebook