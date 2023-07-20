Військовий оглядач та блогер ("Злий одесит") прокоментував нічні атаки по українських містах і помітив важливу деталь щодо ворожих ракет

Ракетні удари по Одесі та Миколаєву … Третя ніч "Зернового терору".

Якщо сухо і без емоцій, а вони часто зайві, то на третю ніч терору росія використовувала меншу кількість засобів ураження, ніж на 19 липня. З іншого боку, з новою номенклатурою Іскандер-К.

Удар на 20 липня був із задіянням та сбиттям:

7/0 — П-800 "Онікс"

4/0 – Х-22

3/2 — КРМБ "Калібр"

5/3 – Іскандер-К

19/13 — Shahed-136

Було задіяно 38 засобів поразки. Нагадаю, що на 19 липня було задіяно 63 засоби ураження.

Знизилася компонента КРМБ "Калібр" — 3 ракети, тоді як на 19 липня їх було — 19, а на 18 — 6 ракет. Також мене продовжує хвилювати питання, чому коли окупанти застосовують ДЕПЛ пр.636.6 "Варшав’янка", вони запускають 3 ракети, а не 4, адже пускові цих підводних човнів розраховані на 4 ракети?

Це виключно моє припущення, але схоже росіяни на одній зі своїх ДЕПЛ мають несправну пускову, тому запускають по 3 ракети замість 4.

Так само, з урахуванням загальної кількості надводних носіїв КРМБ "Калібр" виникає питання і чому лише 3? Чому не 9 чи 11?

Я не стверджуватиму того, що з КРМБ "Калібр", після того, як вони стали основною ракетою терору з 24 червня, в окупантів виник дефіцит, але констатація цього факту доречна. Так само як і те, що з 20 по 22 липня на залізничну станцію Макензієві Гори прибуде ешелон з 10 КРМБ "Калібр".

Примітно застосування аеробалістичних ракет Іскандер-К, пуск яких здійснюється з суші та перехоплення яких можливе у певній фазі польоту. Їхня поява в номенклатурі обстрілів явно обумовлена нестачею одного з компонентів ураження.

Не зовсім зрозумілий і сенс пуску 7 ракет П-800 "Онікс", адже найчастіше, це парний пуск, тобто або 6, або 8. Одна ракета або не стартувала, або щось під час пуску пішло не так? А таке буває. Особливо зараз, коли за авральних темпів виробництва уваги технічному контролю не приділяють.

Підсумок.

Ракетні удари не просто сплановані, а розписані вночі. На який термін? Складно сказати, але ніч на 20 липня за інтенсивністю, все ж таки була слабшою за попередню і є низка питань до номенклатури. З іншого боку, відомо про нові поставки на Крим ракет, які використовують під час ударів.

Загалом найближчі ночі явно не будуть для Одеси, Миколаєва та інших портових міст спокійними. Якщо навіть не настільки масовані ракетні удари як на 19 липня, то нальоти дронами, росія зможе деякий час тримати на рівні терору.

Але це ми переживемо. Тримаємось!

Головне те, що кожен такий удар не впливає на події в зоні бойових дій, де СОУ тіснять РОВ, продовжуючи звільняти кожну п’ядь нашої землі. Ми, якось безсонну ніч переживемо, а ось нашим хлопцям на передовій стійкості та надсил!

Джерело: Telegram-канал Олександра Коваленка.