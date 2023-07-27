Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко розповів, чи зможе росія масово виробляти дрони

Про виробництво тисяч російських дронів… Нещодавно російська пропаганда випустила репортаж із підприємства з виробництва барражуючих боєприпасів "Ланцет" з брехливим наративом про те, що його виробничі потужності — десятки тисяч "Ланцет" на місяць.

Як би неймовірно не звучало з вуст, наприклад, Скабєєвої, про виробництво 40-45 тисяч "Ланцетів" на місяць, а ряд російських Telegram-каналів взагалі заявляли про 200 тисяч, але на цю брехню повелися панікери у нас в Україні. Хоча, репортаж був дешевою дешевкою, першого курсу ілюзіоністів.

Тепер же, на тлі того, як наш інформаційний простір починає свердлити історію про завод з виробництва дронов-камікадзе Shahed-136, з’являються закиди про те, що цей завод зможе виробляти тисячі дронів-камікадзе на місяць.

Ну, ось знову … Скільки можна!?

По перше. Росія не має технічної та технологічної можливості на місяць виробляти в повністю замкнутому циклі тисячі дронів того чи іншого типу. Наприклад, у жовтні 2021 путін заявив, що на озброєнні морф знаходиться 2 тис БПЛА. Заявив з гордістю, наче це мега-досягнення.

Тобто за час без гіпер-санкцій та активних бойових дій рівня повномасштабної війни в умовах відносно працюючої економіки було зібрано 2 тисячі БПЛА. Не 20 тисяч, не 10 тисяч, а 2 тисячі за кілька років виробництва різними підприємствами та різних типів.

По-друге. Навіть у самому Ірані, станом на осінь 2022 року вироблялося в середньому 50 дронів Shahed-136. До кінця 2022 — початку 2023 вдалося наблизитися до показника виробництва до 100 Shahed-136 на місяць. Це виробництво в країні, в якій все для цього процесу налагоджено та налагоджено.

По-третє. Від слів до цифр. Якщо говорити про "Ланцети", то кожен їх удар записується на відео і демонструється по всіх пропагандистських майданчиках з піною біля рота та ейфорією плебсу. Скільки таких відео публікується за місяць? 40 тис? 20 тис? Може 2 тис? 200?

Протягом місяця у відкритих джерелах публікується менше ніж 100 відео з атаками "Ланцет".

Тепер підійдемо до питання емпірично.

У травні було збито 655 російських БПЛА, з яких 377 це Shahed-136. Тобто, 278 із них це різні типи російського і не тільки виробництва.

У червні було збито 414 БПЛА з яких 166 це Shahed-136, тобто 248 це різні типи російського і не тільки виробництва. У липні 448, 193 їх Shahed-136, тобто — 255 їх це різні типи російського і як виробництва.

Які ж із цього можна зробити висновки?

Як бачимо, від місяця до місяця, середній показник не Shahed-136, а тих же Орлан-10, Ланцет-1/3 та інших, практично незмінний. Це розвідувальні дрони, це дрони з контейнерами скидання, це барражуючі боєприпаси. І сумарно всіх їх щомісяця одна кількість.

А тому, коли хтось заведе черговий скиглення про те, що росія може виробляти десятки тисяч дронів і, що скоро нас усіх щодня атакуватимуть сотні Shahed-136 та Ланцет-3… Ну, ви знаєте, що в такому разі робити. Часом панікер гірший за мавпу з гранатою.

Джерело: пост Коваленка в Telegram