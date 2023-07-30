Політтехнолог Тарас Березовець розповів "Телеграфу", як зміниться тактика росіїпо ракетним ударам

В останні тижні росіяни помітно активізували ракетний терор України. Причому удари завдаються вже не по Києву, як раніше (зрозуміли, що там найпотужніша ППО), а по південних портах (відразу після виходу росії із зернової угоди), а також практично по всіх великих містах України. Подивіться на картину тижня, що минає. Під вогонь потрапили Суми (24 та 29 липня), був ракетний удар по Дніпру, відомо про приліт до Запоріжжя.

Так, зрозуміло, що метою залишаються й військові об’єкти, про що говорять ті самі атаки на Старокостянтинів у Хмельницькій області. Але тенденція обстрілу саме великих міст, громадянської інфраструктури – проглядається більш ніж явно.

Я впевнений, що росія збільшуватиме ракетні обстріли та атаки із застосуванням БПЛА зі збільшенням темпів українського наступу.

Швидше за все, якщо ми здійснимо серйозний прорив на півдні, росія різко наростить обстріли вглиб України. З метою відтягнути частину ППО для захисту цивільних об’єктів. І оголення фронту. У цьому полягає нинішня стратегія агресора.

Нам необхідно домогтися від союзників більшої кількості систем ППО. А головне – ракет для них.