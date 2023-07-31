Директор Інституту світової політики, політичний експерт, автор книги "Гібридна війна" Євген Магда дав прогноз "Телеграфу" щодо ситуації у військово-політичній та економічній сферах

Очевидно, що в серпні триватиме контрнаступ Сил оборони України. Якими будуть його результати – подивимося, але наші захисники відчувають підтримку всієї України.

Чи будуть зміни у системі роботи влади? Навряд чи, і це стає суттєвою проблемою, адже у серпні виповниться півтора року від широкомасштабного вторгнення, і потреба у змінах стає все більш очевидною.

Проте я б не виключав точкових кадрових змін в уряді.

Захід дещо зменшить свою активність через сезон відпусток, проте це не означатиме припинення допомоги Україні.

Триватимуть пошуки можливостей для реанімації зернової угоди, до цього процесу підключатимуться нові гравці.

Серпень – традиційно кризовий місяць для росії, тому путін навряд чи ризикне залишити межі країни. кремль продовжить психологічний тиск на сусідів Білорусі через вагнерівців та маніпуляції навколо тактичної ядерної зброї.