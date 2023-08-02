Голова ради Центру економічної інтеграції та сталого розвитку Роман Комиза розповів про те, хто винен на початку війни

Чи заслужила Україна на війну?.. Ідіотське питання, яке змішує два зовсім різні поняття: причини війни та відповідальність за війну. Що це означає "заслужила"? Що нам дає така постановка питання, окрім того, щоб відвести громадську дискусію убік, а в результаті посіяти розбрат і хитання серед українців.

Причини війни багатогранні. Є цілий клас об’єктивних причин, які, до речі, не статичні, а змінювалися (і досі змінюються!) залежно від обставин, що складаються. З цих причин лежать як складні геополітичні процеси, і чинники, що складаються з внутрішньої політики воюючих країн. Цих підстав багато, дуже багато. Але є й суб’єктивні причини. Це помилки політиків, корупція, зрада, непрофесіоналізм… та ще більше. Скільки людей, які ухвалювали рішення, пов’язані з обороною та національною безпекою України (за всі роки незалежності), стільки й мікропричин.

І ось усі ці мікро-причини визначають особистий ступінь відповідальності цих людей: починаючи від моральної та закінчуючи юридичною. Тільки у кожного відповідальність своя — залежно від особистої вини за кожне учинене діяння. Ще раз: відповідальність за конкретну дію чи бездіяльність, а не "взагалі за війну". Персональна, а не "колективна відповідальність".

А ось відповідальність за війну в цілому лежить виключно на країні-агресорці, не виключаючи при цьому персональної відповідальності за військові та інші злочини, скоєні її армією, найманцями, пропагандистами... всіма, хто віддавав наказ, приймав або виконував рішення, пов’язані з війною її наслідками.

Тож жодної війни Україна не заслужила! І ніхто ніякої війни не може заслуговувати. Тому що війни не має бути.

Джерело: пост Комизи у Facebook