Український журналіст Петро Шуклінов проаналізував ситуацію на півдні та спрогнозував, як ЗСУ можуть змусити росіян відступити далі

Гіпотеза. Збройні Сили знекровлюють росіян на півдні, одночасно знищуючи шляхи відступу — це повторення херсонського сценарію

Наразі Україна з окупованою частиною півдня робить те саме, що робила з Херсоном — знищує шляхи для відступу велетенського угрупування росіян. Утримувати кишку в 450 км без залізничних та автомобільних шляхів з окупованого Криму довго не вийде.

Бо Крим — це ключ до перемоги на півдні. На півострові досі багато боєприпасів, тому одного лише знищення кримського мосту буде замало, боєприпаси постачатимуть на фронт з Криму, поки є шляхи.

Як тільки шляхи будуть знищені, а всі бази БК на материковому півдні палатимуть, єдиний маршрут поставок БК та припасів в кишку, що залишиться — це суходіл Таганрог-Маріуполь.

Постачати такий довгий фронт по єдиному каналу в сотні кілометрів, який прострілюється HIMARS та західними дальнобійними ракетами повітря-земля, буде неможливо. Десь доведеться уплотніца.