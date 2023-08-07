Гіпотеза. Те, що ЗСУ роблять на півдні - це повторення херсонського сценарію - Петро Шуклінов
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Український журналіст Петро Шуклінов проаналізував ситуацію на півдні та спрогнозував, як ЗСУ можуть змусити росіян відступити далі
Гіпотеза. Збройні Сили знекровлюють росіян на півдні, одночасно знищуючи шляхи відступу — це повторення херсонського сценарію
Наразі Україна з окупованою частиною півдня робить те саме, що робила з Херсоном — знищує шляхи для відступу велетенського угрупування росіян. Утримувати кишку в 450 км без залізничних та автомобільних шляхів з окупованого Криму довго не вийде.
Бо Крим — це ключ до перемоги на півдні. На півострові досі багато боєприпасів, тому одного лише знищення кримського мосту буде замало, боєприпаси постачатимуть на фронт з Криму, поки є шляхи.
Як тільки шляхи будуть знищені, а всі бази БК на материковому півдні палатимуть, єдиний маршрут поставок БК та припасів в кишку, що залишиться — це суходіл Таганрог-Маріуполь.
Постачати такий довгий фронт по єдиному каналу в сотні кілометрів, який прострілюється HIMARS та західними дальнобійними ракетами повітря-земля, буде неможливо. Десь доведеться уплотніца.
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