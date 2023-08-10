У протистоянні санкцій та контрабанди перемагає друга. Звідки у росії французькі приціли

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко розповів, про що каже відео нової танкової колони росіян.

Днями було опубліковано відео на якому зняли ешелон з танками Т-80БВМ та Т-90М "Прорив" із встановленими прицільними комплексами "Сосна-У".

З цього відео було зроблено цікаві, але помилкові висновки. Наприклад, що росія відновила виробництво танків Т-80 та Т-90.

По-перше, варто звернути увагу, що відео, що публікувалося, було зроблено при виїзді ешелону з "Омськтрансмашу". У радянські часи цей завод справді виробляв танки Т-80, але виробництво, замкнутого циклу, зупинилося 1998-го. І з того моменту нових танків Т-80 завод не випускав.

В даний час завод ремонтує і модернізує техніку, що знімається з консервації і можливості виробляти нові танки з нуля, у нього просто технічно і технологічно нема.

По-друге… Приціл "Сосна-У" у свій час і справді, заміняли на Т-80БВМ старими прицілами 1ПН96-01МТ.

Причиною цього стали санкції, які не дозволили постачати тепловізори Catherine FC компанії Thales, які використовуються для виробництва не тільки прицільних комплексів "Сосна-У", а й "Есса" та "Плісса". Своєю чергою, знайти власну заміну цим тепловізорам росія також не може.

Тобто в росію явно налагоджено контрабанду тепловізорів компанії Thales. Так само як контрабандою в росію йдуть багато запчастин іноземного виробництва, що застосовуються в ракетобудуванні, для створення БПЛА і не тільки.

Власне, з одного боку, слід розуміти, що це не якесь масштабне серійне виробництво танків, а тому — без перебільшень. Але з іншого боку, росія налагоджує контрабандні постачання і це свідчить про те, що протистояння санкції/контрабанда перемагає друга.

Джерело: пост Коваленка в Telegram