Директор Інституту світової політики, політичний експерт, автор книги "Гібридна війна" Євген Магда у коментарі "Телеграфу" висловився про важливість допомоги Україні

Поки Німеччина та США затягують надання Україні далекобійних ракет ATACMS і Taurus, поки Штати вигадують чергові приводи відтягнути появу в нашому небі винищувачів F-16, президент Польщі Анджей Дуда закликає західних політиків бути більш активними в надання українським воїнам всього необхідного, щоб змінити баланс у на свою користь. Так, в інтерв’ю виданню The Washington Post, він не просто наголосив на нестачі в України зброї для проведення більш ефективних наступальних дій, а й підкреслив, що зараз зупинити росію можна "дешевше", ніж пізніше. І якщо не зробити цього зараз, то воювати, можливо, доведеться вже країнам НАТО.

Я вважаю цей його меседж у принципі правильним. Тому що він розрахований на західних політиків, які звикли думати прагматично. І календарно. Вони дивляться на розклад того, що відбувається у світі, на вибори, які пройдуть у тій чи іншій країні. І починають думати про те, якими будуть подальші дії різних центрів сили.

Але Захід має просто перестати боятися росії. І це головний висновок, який слід зробити всім політикам США та Європи. Проти російської агресії слід боротися реальними практичними справами. Тоді ми зможемо досягти певного успіху. Інакше буде дуже важко. Усім.