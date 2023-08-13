У цій війні переможе той, хто протримається більше, але це не означає, що вона затягнеться на десятиліття - Валерій Пекар
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Український підприємець та громадський діяч Валерій Пекар розповів про те, чим відрізняється ситуація в росії від української
У цій війні переможе той, хто протримається більше (це не означає, що війна триватиме обов’язково роки й тим більше десятиліття).
Давайте підіб’ємо рахунки. Що маємо ми і що має ворог на сьогодні?
РФ:
- Напівзруйнована, але в цілому стабільна економіка.
- ВПК в робочому стані, перейшов на воєнні рейки, навчився обходити обмеження.
- Армія зазнає шалених втрат, але вчиться на власних помилках.
- Зубожіння населення сприяє мобілізації.
- Владні еліти згуртовані, бо поки не бачать іншого виходу для себе.
- Невразливість суспільства до наших ІПСО.
Україна:
- Сильна підтримка союзників, яка може закінчитися внаслідок їхніх внутрішніх політичних процесів.
- Завищені очікування, створені владою і медіа, внаслідок —вигорання значної частини суспільства.
- Висока корупція, організаційний бардак, купа ворожих шпигунів на керівних посадах, постійний пошук простих рішень, що створюють додаткові проблеми.
- Тиск на бізнес заважає відновленню економіки.
- ВПК приблизно там же, де й на початку вторгнення.
- Вразливість суспільства до ворожих ІПСО.
Ви зараз скажете, що я навмисне фарбую картинку чорним. Це правда.
Але ж є достатньо людей, які вже безпідставно зафарбували її рожевим.
Треба завжди переоцінювати ворога й недооцінювати себе, вчив ще Сунь Цзи.
Я спеціально згущую фарби, щоб показати тренди.
Бо рішення треба ухвалювати задовго до того, як тренди стали невідворотними.
Я хочу вам показати, що без негайного прибирання російських агентів та політичних "дахів" корупції з керівних посад, негайного "відпускання" економіки на свободу, негайних сильних кроків у сфері ВПК ми можемо продовжувати втрачати стійкість.
І головне: у нас як не було, так і нема стратегії перемоги. Російська стратегія перемоги проста: витримати до моменту, поки Україна зламається. А в нас стратегії нема, бо звільнення територій — це не перемога, а продовження війни.
Джерело: пост Пекаря у Facebook
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