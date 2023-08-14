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Ракети та літаки для України: коли Захід на це зважиться - Ілія Куса

Автор
Ілія Куса Ілія Куса
Дата публікації
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Автор
Ракети та літаки для України: коли Захід на це зважиться Новина оновлена 14 серпня 2023, 10:08

Експерт з міжнародної політики в Українському інституті майбутнього Ілія Куса прокоментував "Телеграфу" настрої партнерів

Думаю, дискусія з приводу постачання нових видів озброєння Україні (далекобійних ракет, літаків) триватиме. І на неї впливає ситуація на фронті.

Багато європейських країн, зокрема Німеччина, не вірять, що далекобійні ракети TAURUS якимось чином змінять ситуацію. Бояться ескалації.

Проблема ще й у тому, що наші західні партнери рухаються у логіці керованості конфлікту. Намагаються не викликати ескалацію, коли, на їхню думку, у цьому немає потреби. Коли це не приводить, як здається, до потрібних результатів.

Тому й бачимо всі ці затягування, по суті, як з літаками, так і з далекобійними ракетами.

Думаю, зрештою Захід на це зважиться. На жаль, традиційно — з чималим запізненням. Але не ми керуємо цим процесом.

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Теги:
#Ракети #F-16 #Ілля Куса