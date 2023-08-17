Блогер та бізнесмен оцінив ситуацію з технікою, боєприпасами, логістикою та особовим складом у російських окупантів

Давайте напишу, як я розумію ситуацію із російськими військами.

Озброєння

Ракети. Ще навесні вичерпано старі запаси, після чого перейшли в режим "скільки виробили, стільки й запустили". За моїми підрахунками, нагадаю, вони можуть виробляти 90-100 ракет Калібр та Х-101 на місяць, які зазвичай є основою масових атак.

Боєприпаси. Якщо старі запаси не вичерпані, близькі до цього. Зараз рашисти вистрілюють у рази менше, ніж рік тому. Тобто входять у той самий режим, коли вогневі можливості упираються в стелю виробництва.

Танки. Судячи з "документів Джека Тейшейри", на початок березня РФ мала близько тисячі робочих танків. А з аналітичних звітів випливає, що вони можуть виробляти та відновлювати із запасів 80-90 танків на місяць. При цьому втрачають десь 150. Тобто щомісяця танків на фронті меншає на якусь кількість десятків. Як і з ракетами й боєприпасами, не буде такого, що все закінчиться, але ситуація постійно погіршується.

В решту бронетехніки не вникав. Ймовірно, там те саме, що й з танками.

Літаки та гелікоптери. Їх дохрена. Швидше закінчаться висококласні пілоти, аніж вони.

ППО та артсистем теж багато. Але розпочаті у травні артоцид і випилювання пво проводяться не дарма. Коли щось знищується, воно не автоматично замінюється на нове. Заміну потрібно привезти та облаштувати. І цей часовий розрив створює вікна можливостей для наших військ.

Підсумовуючи: демілітаризація РФ йде, але навряд чи вона відіграє основну роль найближчими місяцями.

Логістика

На сусідньому каналі я намагаюся ретельно оглядати удари по мостах, чим дратую деяких читачів.

Руйнування логістики дуже важливе для ситуації на півдні. Так, це не херсонське правобережжя, при звільненні якого потрібно було роздовбати три мости через Дніпро, тут складніше завдання. Повністю перерубати логістику не вийде, але максимально її погіршити цілком. Разом зі знищенням складів та баз, це відіграє найважливішу роль.

Особистий склад

Наскільки я зрозумів зі слів військових аналітиків, на його у*ерювання покладається головна надія.

Додам, що на нашу користь відіграють російські вибори. "Єдиний день голосування" 10 вересня та вибори президента у березні 2024 року. Так, це ритуальні події, а не справжня демократія, але, як і належить ритуалу, вони мають відбуватися в урочистій обстановці.

Насправді це означає, що нової хвилі мобілізації до середини вересня не буде. Перед виборами президента теж остерігаються.

Ще один значущий фактор — традиційне російське бюрократичне о*ковтирательство. Нагору намагаються повідомляти хороші новини. Один їхній ефект ви можете побачити у зведеннях Конашенкова. Інший перебуває у доповідях Путіну про стан російських військ. Там все набагато краще, ніж є насправді.

Тому начальство в Кремлі думає, що резервів ще багато, до мобілізації дотягнуть, а на ділі для закриття дірок у Запорізькій області перекидаються війська з Херсонської, їм натомість вирушають тилові мобіки, і потім виявляється, що лівий берег все більш досяжний для наших ДРГ.

У результаті найбільша інтрига — чи достатньою мірою найближчими тижнями на першій лінії оборони вб’ються боєздатні російські підрозділи. Якщо так, восени стане можливим більший прогрес зі звільнення територій.

Звичайно, вищесказане стосується і наших військ. Тому продовжуємо допомагати армії та віримо у краще

Джерело: Telegram-канал Романа Шрайка.