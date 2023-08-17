Український журналіст та волонтер пояснив, що поки ми не змінимо систему забезпечення війська та не позбудемося корупції та хабарництва, війну нам не виграти

Щодня нам демонструють кадри і фото з чиновниками, лікарями, воєнкомами, яких ловлять на отриманні хабарів..

Ловлять, ловлять, ловлять…

Люди бачать, як наживаються на війні покидьки, призначені владою.

І люди розуміють — скільки б вони не донатити ЗСУ, — все це розкрадуть.

Влада виплачує державним чиновникам, які давно втекли з країни, величезні зарплати та компенсації, а в цей же час пенсіонери віддають останнє на підтримку війська..

Депутати всіх рівнів, використовуючи свої важелі, літають на відпочинок на острови та місяцями зникають "з радарів" тієї ж влади, але продовжують отримувати заробітну плату та "рішати" свої власні "дєлішки".

І всі, ніби сліпі та глухі, ніхто нічого не робить, аби все це припинити.

Кругова порука…

Знайомі депутати розповідають, що в парламенті України одиниці не вилітали за кордон протягом агресії.

Одиниці… Лише ті, хто не хочуть це робити через якісь власні переконання.

Решта за будь якої нагоди, під будь яким приводом намагаються втекти з країни.

Окрема тема — співаки ротом, артисти, балеруни та інша богемна тусовка.

Таке враження, що виїхали всі, а повернулися одиниці. Мовляв, заробляють кошти на підтримку ЗСУ.

Напевно, хтось так робить. Не буду сперечатися.

Але через тих, хто втік, за кордон, не випускають волонтерів. Бо система "Шлях" все ще на якійсь "реконструкції", напевно досі не зрозуміли як же ті балеруни змогли їх обманути.

Останніми днями представники влади почали натякати нам, що війна затягується.

І затягується надовго.

Головна причина — відсутність літаків F-16.

Без них ми нічого на фронті зробити не можемо.

Для мене це не новина. Вже давно закуплені зимові берці, термобілизна, зігрівайки, генератори, замовлені буржуйки і все те, що ми минулого року поспіхом та за будь-які гроші шукали по світу.

Війна надовго.

Квапитися вже не треба.

Готуємо санчата влітку.

Зараз в Європі знижки на все зимове.

До чого я все пишу?

До того, що як би не билися наші "сонечки" на фронті, як би не волонтерили всі ми, поки влада не очистить "авгієві стайні" корупціонерів та хабарників, поки не змінимо систему забезпечення війська та контроль використання допомоги, поки не виженемо всіх суддів, війну нам не виграти.

Джерело: Facebook Андрія Боєчка