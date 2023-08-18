Блогер та редактор сайту Focus.ua, творець та інструктор ГО "Українська Оборона" розповів, навіщо робляться атаки на столицю рф

Росіяни набігають з новими методичками про удари по Москві: "мало", "вони ржуть", "подряпаємо фасад" і тд. Для українців, які можуть вести на ці вкиди, удари по Москві не робляться з метою вбити 100 500 людей. Це не потрібно і безглуздо, а з метою заблокувати повітряний простір та повітряні логістичні артерії. Паралізувати роботу аеропортів та перевезень.

Чи працює це? Так, безперечно.

2 серпня після атак БПЛА на Москву Turkmenistan Airlines припинила всі польоти через повітряний простір російської столиці, пояснивши своє рішення небезпекою. Тепер літаки здійснюватимуть рейси через Казань.

6 серпня в московському аеропорту ввели план "Килим" і затримали десятки рейсів через виявлення дронів у повітряному просторі. Мер Сергій Собянін визнав факт роботи столичної ППО.

А ось цієї ночі у Москві вперше закрили вже всі (!) аеропорти через атаку безпілотника. Через загрозу ударів БПЛА обмеження на польоти діяли у "Внуково", "Домодєдово", "Шереметьєво" та "Жуковському". Один із пасажирських літаків, який мав здійснити посадку у столиці РФ, приземлився у Мінську.

Я розумію, що є пекуче бажання спалити Москву до х**в е*аних, за Маріуполь і не тільки. І я загалом не проти. Але не потрібно відпрацьовувати російські повістки: "все безглуздо", "вони нас вбивають, а ми їм тільки дряпаємо вікна".

Джерело: Telegram-канал Ігаля Левіна.