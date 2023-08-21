Військово-політичний істеблішмент готується до відкриття нового політичного сезону

З 22 по 24 серпня в Йоганнесбурзі (ПАР) намічено чергову зустріч БРІКС (Бразилія, Індія, Китай, ПАР та рф), куди не поїде путін, наляканий ордером на свій арешт від Міжнародного кримінального суду.

А ось до Туреччини він може заявитися під кінець серпня. Там нібито на нього дуже чекає Ердоган і розмови про зернову угоду.

У період із 17 по 24 вересня, як повідомив міністр оборони Олексій Резніков, запланована чергова зустріч країн — союзниць України у форматі "Рамштайн". Чекаємо на військове зміцнення по ряду позицій, особливо щодо захисту неба.

З 20 по 22 вересня у Нью-Йорку відбудеться засідання Генасамблеї ООН, яке може відвідати Володимир Зеленський.

Також буде черговий раунд консультацій щодо пошуків миру в Україні. Третій – після червневої зустрічі у Копенгагені та серпневої у Джидді.

Тож – всі готуються до нових дипломатичних боїв.

Ситуацію зараз можна охарактеризувати як низький старт.

На інформаційному фронті росія активізувала зусилля щодо підриву військової підтримки України. Йде насадження тези, що наступ ЗСУ захлинувся. Його просувають через таких проросійських персонажів, як експрезидент Франції Саркозі, пропозиції у стилі відмови України від членства в НАТО та ЄС задля припинення війни та укладання нових домовленостей з росією.

Тож абсолютно правильно попереджає глава українського МЗС Дмитро Кулеба, що на нас чекає дипломатично дуже важкий осінній період.