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"Немає жодного українського контрнаступу": що західні ЗМІ рік тому писали про бої за Херсон - Олександр Коваленко

Автор
Олександр Коваленко Олександр Коваленко
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Війна в Україні триває 544 дні Новина оновлена 21 серпня 2023, 19:46
Війна в Україні триває 544 дні. Фото https://t.me/V_Zelenskiy_official

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко проаналізував як в іноземній пресі минулого року описували бої за Херсон

Небагато заголовків західної преси…

Fox News: Немає ніякого українського наступу, а російське ось-ось почнеться

The Times: До кінця року у Британії закінчиться зброя для України

CNN: Адміністрація Байдена не готова нарощувати постачання зброї в Україну

Evening Standard: Київ не зможе оговтатися від невдалого контрнаступу на Херсон

The Washington Post: На Херсонському фронті немає ознак українського наступу

The Economist: Охолоньте у Херсоні! Чому українська армія не повинна поспішати відвоювати усю провінцію

Ріжучі очі заголовки, чи не так?

А знаєте, що найцікавіше? Це добірка лише деяких заголовків західної преси за серпень-вересень 2022 року. Що було після, я, думаю, всі чудово пам’ятають.

Це зайвий доказ деградації західної журналістики та елементарної аналітичної думки у ЗМІ.

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Теги:
#Херсон #Контрнаступ #ЗСУ