"Немає жодного українського контрнаступу": що західні ЗМІ рік тому писали про бої за Херсон - Олександр Коваленко
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Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко проаналізував як в іноземній пресі минулого року описували бої за Херсон
Небагато заголовків західної преси…
Fox News: Немає ніякого українського наступу, а російське ось-ось почнеться
The Times: До кінця року у Британії закінчиться зброя для України
CNN: Адміністрація Байдена не готова нарощувати постачання зброї в Україну
Evening Standard: Київ не зможе оговтатися від невдалого контрнаступу на Херсон
The Washington Post: На Херсонському фронті немає ознак українського наступу
The Economist: Охолоньте у Херсоні! Чому українська армія не повинна поспішати відвоювати усю провінцію
Ріжучі очі заголовки, чи не так?
А знаєте, що найцікавіше? Це добірка лише деяких заголовків західної преси за серпень-вересень 2022 року. Що було після, я, думаю, всі чудово пам’ятають.
Це зайвий доказ деградації західної журналістики та елементарної аналітичної думки у ЗМІ.
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