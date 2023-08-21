Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко проаналізував як в іноземній пресі минулого року описували бої за Херсон

Небагато заголовків західної преси…

Fox News: Немає ніякого українського наступу, а російське ось-ось почнеться

The Times: До кінця року у Британії закінчиться зброя для України

CNN: Адміністрація Байдена не готова нарощувати постачання зброї в Україну

Evening Standard: Київ не зможе оговтатися від невдалого контрнаступу на Херсон

The Washington Post: На Херсонському фронті немає ознак українського наступу

The Economist: Охолоньте у Херсоні! Чому українська армія не повинна поспішати відвоювати усю провінцію

Ріжучі очі заголовки, чи не так?

А знаєте, що найцікавіше? Це добірка лише деяких заголовків західної преси за серпень-вересень 2022 року. Що було після, я, думаю, всі чудово пам’ятають.

Це зайвий доказ деградації західної журналістики та елементарної аналітичної думки у ЗМІ.