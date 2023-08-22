Директор Інституту світової політики, політичний експерт, автор книги "Гібридна війна" Євген Магда пояснив суть конфлікту веж кремля

З’явилася інформація, що частина чиновників ФСБ нібито незадоволені міністром оборони шойгу та головою Генштабу герасимовим. Нібито вимагають їх звільнити та вести війну агресивніше.

У деяких із цього приводу з’явилися надії, що всередині росії пішли складні відцентрові процеси, які прискорять падіння режиму та завершення війни. Але на сьогодні цього об’єктивно не відбувається. І навряд чи відбуватиметься так швидко, як нам хотілося б.

Враховуючи це, слід розуміти наступне – якщо російські чекісти переконають путіна піти на жорсткіші заходи, відставити шойгу та герасимова, це точно не означатиме, що російська армія припинить воювати проти України. Лише – посилення ідеологічного компонента, закручування гайок усередині країни, здійснення кроків, спрямованих на максимальне знищення України.