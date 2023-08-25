Атаки безпілотників на столицю рф та операція спецпризначенців на півострові б’ють по реноме агресора

Останнім часом на Заході (особливо в США) стали частіше критикувати контрнаступ ЗСУ. Мовляв, треба зосередити сили на одному напрямку (південному), тоді все піде швидше.

А деяким у Пентагоні, виявляється, не подобаються наші атаки на Крим.

Ну що тут сказати? Політичний сезон ось-ось стартує! І владі в США важливо продемонструвати свій успіх, що базується на успіху в Україні. Саме тому так відверто нас підштовхують до самогубного наступу в лоб і всіма силами.

Уявіть просто картину: президент США прилітає на а-ля Ялтинську конференцію (як було під час Другої світової), де сидітиме Зеленський (уособлення для Заходу колишнього Радянського Союзу), прем’єр-міністр Великобританії. Навіть просто така фотографія значно зміцнить рейтинг Байдена. Не кажучи вже про факт деокупації Україною всіх своїх територій.

А вибори, хоч і у листопаді 2024-го, але кампанія вже набирає ходу. Треба поспішати.

І всім цим партнерам начхати на життя наших солдатів. На тотально заміновані території, на ворожу перевагу у повітрі, на небезпеку оголювати фронт на сході. Політики цього не розуміють. А ось військові – розуміють. І кажуть правду – контрнаступ ЗСУ йде важко, але йде. Україна, враховуючи наявні сили та засоби, а також те, що має противник, продовжує демонструвати успіхи.

Адже у нас немає завдання звільнити Мелітополь, ЗАЕС, Крим під ту чи іншу дату. У нас завдання – деокупувати ВСІ наші території та "перемолоти" росіян, щоб вони ніколи більше не змогли на нас напасти. Або боялися це зробити.

Ми робимо все згідно з планом Генштабу: ЗСУ поступово проводять наступальні дії та знищують ворожі війська на нашій території. Як на передовій, так і в тилу.

Подивіться, які цікаві події відбуваються останнім часом у Криму! Що не день – нова "бавовна", з новим розмахом. Прильоти по Гвардійському, у Феодосії, Джанкої, біля Євпаторії. Постійно трясе Севастополь. Насправді виходить, що Крим — такий же "непотоплюваний авіаносець", яким до певного часу в рф вважався крейсер "Москва".

До речі, сама москва — теж виявилася дуже навіть "доторканною". Безпілотниками її дуже навіть доторкаються і внутрішні опозиційні сили і, схоже, наші періодично прикладають руку.

А чим ближче лінія фронту підходитиме до Криму, тим більше там буде прильотів, паніки — і тим менше ресурсів у росії.

Знищення С-400 та комплексу "Бастіон" — це колосальний удар по росії. Ми вивели з ладу цілий дивізіон! Та ще й на території, найбільш насиченій засобами ППО, а Крим наразі саме така територія.

Щобільше, ГУР зробив демонстративну, зухвалу висадку! Буданов раніше обіцяв, що до кінця літа ми будемо в Криму. Ну ось. І нехай поки що не всіма силами, але навіть така операція – неймовірний успіх!